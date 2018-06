Geleceğin yıldızları Karşıyaka’da yetişiyor

Dünyaca ünlü klasik müzik ustaları, genç orkestra şef ve sanatçı adaylarına hızlandırılmış eğitimler verecek.

Türkiye’de kadrolu sanatçılar ile oda orkestrası kuran ilk ilçe belediyesi olan Karşıyaka Belediyesi, Masterclass Programları ile yeni yıldızların yetişmesine de katkı sağlıyor. Bu yaz döneminde, üçüncü kez düzenlenecek ‘Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass Programı’ 7-14 Ağustos; ‘Orkestra Şefliği Masterclass Programı’ da 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) bünyesinde verilecek eğitimlere, Atakent’teki Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak. Her iki program da Türkiye’nin her yerinden ve her yaştan katılımcılara açık olacak.

Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass Programında Uluslararası Blackmore Müzik Akademisi Direktörü Dylan Blackmore ile Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Feza Serap Gökmen ve Oğuzhan Kavruk gibi klasik müziğin usta isimleri eğitim verecek. Program için 29 Haziran mesai bitimine kadar müracaat edilebilecek. Orkestra Şefliği Masterclass Programında ise dünyaca ünlü şef Rengim Gökmen, katılımcılara temel şeflik tekniklerini çalıştıracak.

“Türkiye’de ilk”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyakamızı her alanda olduğu gibi sanatta da bir dünya markası haline getirmek için çalışıyoruz. Bu ülkeye, uluslararası organizasyonlarda adımızı gururla, başarıyla temsil eden ’kadrolu’ bir oda orkestrası kazandırdık. Eğitim programlarımızla hizmet bayrağını daha da ileriye taşıyor; yine Türkiye’de ilk kez bir belediye himayesinde masterclass programları düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda rekor katılım olan eğitimler, bu yıl da büyük ilgiyle karşılanacaktır. Karşıyakamızı ve ülkemizi sanatın ışığıyla aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.