Geleceğin yıldızlarından kendilerine yakışan final

Dünyaca ünlü klasik müzik sanatçılarından eğitim alan gençler, muhteşem bir final konserine imza attı.

Bu yaz döneminde üçüncü kez düzenlenen Karşıyaka Belediyesi Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği Masterclass (Ustalık) Programı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki programda; uluslararası alanda saygın öğretim görevlisi ve sanatçılar Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Dylan Blackmore, Feza Gökmen ve Oğuzhan Kavruk eğitim verdi. 23 katılımcı arasında da Türkiye’nin farklı kentlerinin yanı sıra, Amerika ve İngiltere gibi yabancı ülkelerden gelen gençler de yer aldı. Program kapsamında her gün bireysel dersler ve hemen her akşam öğrenci konserleri yapıldı. Öğrencilerden oluşan oda müziği grupları, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) üyeleri ile birlikte çalışma imkanı da buldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde verdikleri final konserinin ardından sertifikalarını aldı. Öğrenciler arasından seçilen 8 gencin, gelecek sene KODA ile özel bir konser verme şansı kazandığını söyleyen Şef Rengim Gökmen, “Bu imkan, gençlerimizin kariyerlerinde çok önemli bir adım olacak. Ustalarının izinden giden gençler yetiştiriyoruz. Türkiye’de ilk kez, orkestra şefliği alanında başlattığımız yaz okulu da bu yıl 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü rehber edindik. Alanında Türkiye ilk olan Oda Orkestramızın ardından, eğitim programlarımızla hizmet bayrağımızı daha da ileriye taşıdık. Bilgi ve tecrübeleriyle genç yeteneklerin yolunu aydınlatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyor, katılımcılara sanat yaşamlarında nice başarılar diliyorum Her alanda olduğu gibi sanatta da öncü ve örnek olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.