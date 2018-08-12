Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 15:17

Gelin, baba evinden vinçle çıktı

İzmir’in Torbalı ilçesinde gelin ile damat çok ilginç bir şekilde nikah salonunun yolunu tuttu.

Gelin, baba evinden vinçle çıktı

12 Ağustos 2018 15:17

Nikah salonuna gitmek için hazırlık yapan damat ile gelin, büyük bir sürprizle karşılaştı. Damadın babası tarafından gelinin evinin önüne vinç getirildi. Gelin ile damat apartmanın 4. katından vinç ile indirildi.


İzmir’in Torbalı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Yapı Sitesi’nde yaşandı. Bugün evlenen Cihan Gül ile Gelin Melda Ülker, vinç yardımıyla kız evinin 4. katından aşağıya inerek nikah salonuna gitti. Damadın babası Ayhan Gül’ün aklına gelini vinç yardımıyla baba evinden çıkartmak geldi ve çifte sürpriz hazırladı. Vinç gelinin evinin önüne getirilirken, damat gelini balkondan çıkararak vinçle aşağıya indirdi. Çift daha sonra Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde bulunan nikah salonuna gitti.


Damat Cihan Gül, "Babamın yaptığı bir sürpriz sonucu bizim de haberimiz olmadan vinçle balkondan kız aldık. Biraz korktuk, biraz eğlendik. Anımız oldu" derken, gelin Melda Ülker, "Yükseklik korkum vardı. Bize de sürpriz oldu" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç