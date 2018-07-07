"Gelişme çağındaki her dört çocukta görme bozukluğu var"

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, gelişme çağındaki her dört çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getirerek, aileleri düzenli göz muayenesi konusunda uyardı.

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi. İstatistiklere göre, gelişme çağındaki her dört çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığını dile getiren Dr. Bilgehan Sezgin Asena, aileleri düzenli göz muayenesi konusunda uyardı. Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayenelerinin erken tanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Asena, ailelerin bu konuda dikkatli davranması gerektiğini kaydetti.

3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da iki yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti. Kimi çocukların okulda öğretmenlerinin uyarısıyla muayeneye geldiğini söyleyen Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Göz sağlığı, çocuğun bedensel gelişiminin yanı sıra eğitim hayatı açısından da büyük önem taşıyor. Öğrenmenin yüzde 80’i görme duyusuyla sağlanıyor. Özellikle göz tembelliğinin okul öncesinde yakalanması son derece önemli. Bazen çocuklardaki göz sorunları okulda öğretmenlerinin dikkatiyle ortaya çıkıyor ve o sayede muayeneye geliniyor. Halbuki, göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Bu açıdan düzenli göz muayenesi ve erken teşhis çok önemli" diye konuştu.

Erken tanı çok önemli

Erken tanı konulduğu takdirde göz tembelliği tedavisinin mümkün olduğunu belirten Dr. Bilgehan Sezgin Asena, okul öncesindeki çocukların ailelerine büyük görev düştüğünü kaydetti. Göz kayması ve şaşılık gibi problemlerin aileler tarafından fark edilebildiğini; fakat kırma kusuru diye tabir edilen sorunların ancak muayenede anlaşılabildiğini dile getiren Asena, "Görme bozukluğu yaşayan çocuklar kendi görme düzeylerinin normal olduğunu düşünüyor. Bir de henüz konuşamayan küçük çocuklarda çocuğun kendini ifade edememesi nedeniyle fark edilebilecek kadar belirgin göz problemlerinin bile teşhisi geç döneme kalabiliyor. Bu noktada ailelere büyük görev düşüyor. Konuşma dönemi öncesindeki çocuklarda, özel muayene yöntemleri kullanılarak, çocukta bir göz kusuru olup olmadığını anlayabiliyoruz" diye konuştu.

Göz problemi olmayan çocukların 2 yılda bir, gözlük kullanan çocukların ise 6 ayda bir mutlaka göz muayenesi yaptırması gerektiğinin altını çizen Dr. Bilgehan Sezgin Asena, göz rahatsızlıkları olan ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.