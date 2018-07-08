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08 Temmuz 2018 17:44

Gemi dönüşüm bölgesinde yangın

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Geri Dönüşüm Bölgesinde bulunan bir firmaya ait ahşap depoda yangın çıktı.

Gemi dönüşüm bölgesinde yangın

08 Temmuz 2018 17:44


Olay, öğle saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesinde tahta atıklarının istiflendiği alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilk müdahale tesiste çalışan işçiler tarafından yapıldı. İşçilerin söndürmeye çalıştığı yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İtfaiyesi ve iş makineleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölge duman altında kaldı. Yangın sonucu hasar oluşurken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.




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