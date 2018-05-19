Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği üyeleri iftarda buluştu

Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Hamit Çelik’in ev sahipliğinde Öğretmenler Lokalinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Dernek üyeleri ile Aliağa protokolünün bir araya geldiği iftar yemeği sonrası kısa bir konuşma yapan Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Hamit Çelik, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Gemi Söküm Yan Sanayicileri Derneği olarak her yıl olduğu gibi bu yılda toplu iftar yemeğinde bir araya geldik. On bir ayın sultanı Ramazanın ülkemizdeki ve dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. İnşallah bundan sonraki iftarlarda da bir arada oluruz." dedi.