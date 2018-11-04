Gen haritası çıkarmak zayıflamada yeni trend oldu

Hem sağlıklı bir şekilde genlerinizin yönlendirdiği şekilde kilo veriyorsunuz hem de kilonuzu daha uzun vadede koruyabiliyorsunuz” dedi.

Çoğu kişinin genel sorunu olan kilo verme problemi için, birçok diyet programları uygulanıyor. Ancak sağlıklı zayıflama ve kilo vermek için insanların DNA'sı ve genlerine göre beslenmenin daha yararlı ve etkili olduğu söyleniyor. Genlerin beslenmeyi doğrudan etkilediğini belirten Özel Egesante Tıp Merkezi Doktorlarından Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, "Genlerimiz beslenmemizi etkiliyor. Dünya üzerinde yaşayan her bireyin parmak izi farklıdır. Bunun sebebi eşsiz DNA'mızdan kaynaklıdır. DNA'larımız vücut şeklimizi, boyumuzu, göz ve saç şeklimizi etkileyen kodlara sahiptir. Şimdi biz diyetisyenler için daha önemli bir nokta keşfedildi; beslenme ile genetiğin birbiriyle ilişkisi. Diyetimizi belirlerken artık genlerimize bakabiliyoruz. Hep kişiye özel beslenmeden bahsediyoruz. Herkesin vücut tipine, yaşına, boyuna uygun diyetler hazırlamaya çalışıyoruz. Ama aslında kişiye özel beslenme genlerimizde saklı çünkü hepimizin diyetlere verdiği reaksiyonlar farklı. Mesela aynı vücut şekline, aynı kiloya ve aynı yaşam şartlarına sahip iki insana aynı diyeti uyguluyoruz ama farklı sonuçlar alıyoruz. Ya da bazı insanlar diyet yaparken çok spor yapması gerekirken, bazıları hiç spor yapmasa da ideal kiloya ulaşabiliyorlar. İşte bunun sebebi üstü kapalı biçimde metabolizma farklılığı ama daha derinlere indiğimizde bunun sebebi genlerimizde saklı” dedi.

“Ağızdan alınan bir tükürük ile test yapılıyor”

Genlerle ilgili testler yapılarak kişinin nasıl beslenmesi gerektiğinin ortaya konduğunu belirten Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, "Ağızdan alınan bir tükürük yurt dışına analize gidiyor ve sizin gen haritanıza göre nasıl beslenmeniz gerektiği belirleniyor. Bunun sonucunda da sizin ve benim vücudumuzun farklı olarak ne istediğini görebiliyoruz. Örneğin sizin vücudunuzun karbonhidrat ihtiyacı ile benimkisi farklı. Siz yüzde 60 tüketerek zayıflayabiliyorken, ben yüzde 30 tüketerek zayıflayabiliyorum. Yine günde kaç dilim ekmek yerseniz kilo alırsınız, vücudunuzun ne kadar yağa ya da proteine ihtiyaç var, bunlar her bireyde farklı ve bunun analizini yapmış oluyoruz. Bu da sadece diyet döneminde değil genel anlamda kilonuzu korumanız ve sağlıklı beslenmeniz için bunlardan ne kadar yüzde ihtiyacı duyduğunuzu gösteren yüzde 99'a varan oranda doğru bir tablo” diye konuştu.

Gen testiyle ihtiyacınız olan besinleri kişinin bileceğini ve sağlıklı beslenebileceğini ifade eden Aktaş, gen testlerini güvenle yaptırılabileceğini söyledi.

“Ara öğün yapmak herkese aynı şekilde yaramayabilir”

Herkese tavsiye edilen '‘ara öğün' konusuna da değinen Diyetisyen Aktaş, “Herkesin fikir ayrılığına düştüğü bir konu daha var; ara öğün yapmalı mı yapmamalı mıyım? Buna da aynı şekilde genleriniz cevap veriyor. Eğer sizin vücudunuz çok sık acıkan bir vücutsa yapmalısınız. Ama vücudunuz uzun süre açlığa dayanabilen bir vücutsa o zaman yapmasanız da idare edebilirsiniz. Özetle kişiden kişiye değişebilen çok farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Herkes spor yaparak zayıflamayabilir ya da herkesin yapması gereken egzersiz türü farklılık gösterebilir. Gen testleri bunlarla ilgili de hayatınız boyunca nasıl spor yapmanız gerektiğine dair net sonuçlar ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

“2,5 kat daha fazla başarı sağlıyorsunuz”

Yapılan testler ile genlerimizin hangi besinleri sevip sevmediğini öğrenebildiğimizi vurgulayan Diyetisyen Aktaş, şunları söyledi:

"Örneğin diyetisyenlerin sıklıkla önerdiği nar meyvesi inanılmaz sağlıklı, antioksidan açısından zengin bir meyvedir. Ancak bazı danışanlarımız da narın genlere iyi gelmediğini görüyoruz. Bu kişi için nar çok sağlıklı meyve olmaktan çıkabiliyor. Yine hurma, ki ara öğünler de çok önemli ama bazı kişilere yaramıyor, vücut yapılarına uygun olmayabiliyor. Bunun gibi bir sürü yiyeceğe karşı vücudun nasıl reaksiyon verdiği, yarayıp yaramadığı ortaya çıkmış oluyor. Yani artık sağlıklı besin kavramı biraz daha kişiselleşiyor. Vücudumuzun gün içinde gereksinim duyduğu vitamin ve mineraller vardır. Bu testlerle vücudumuzun ne kadar vitamin ve minerale ihtiyaç duyduğunu da görmüş oluyoruz. Bu vitamin ve mineraller de bizi hastalıklara karşı koruyor. Bu yüzden de aynı şeyleri tüketirken ben hasta oluyorum siz olmayabiliyorsunuz. Bunları net bir şekilde analiz edebiliyoruz. Hem genel sağlık hem de doğru beslenme için gen analizi günümüzde artık önemli bir kavram. Gen analizlerine göre yaptığınız diyetlerle normal diyetlere göre 2,5 kat daha fazla başarı sağlıyorsunuz. Hem sağlıklı bir şekilde genlerinizin siz, yönlendirdiği şekilde kilo veriyorsunuz hem de kilonuzu daha uzun vadede koruyabiliyorsunuz.”