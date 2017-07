Genç beyinlerden yaşamı kolaylaştırıcı projeler

Otomatik evcil hayvan besleme ünitesinden kayıp eşya bulmak için geliştirilen uygulamaya, mülteciler ve evsizler için yapılan internet portalından engelliler için hangi mekanların uygun olduğunu gösteren uygulamaya kadar birçok farklı fikir ortaya çıktı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri, hem sektörün ihtiyacı hem de gündelik yaşamın her alanında kullanılabilecek akıllı ve düşük maliyetli çözümler ürettikleri bitirme projelerini sundu. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ünlütürk, yazılımın hayatımızın artık merkezinde yer aldığını belirterek, “Yaşam tarzlarımız da bilgisayarlara, akıllı cihazlara ve dolayısıyla yazılımlara giderek daha bağımlı hale geldi. Yazılım mühendisliği; analiz, tasarım, uygulama ve planlanan zaman ve bütçe dahilinde yüksek kaliteli yazılım bakımı ile ilgili bir mühendislik dalı. Her biri 4 yıl boyunca aldıkları derslerle alanlarında uzmanlaşan, stajlar ile de iş tecrübesi kazanan öğrencilerimiz, mezuniyet projeleri olarak, hem firmaların yazılım ihtiyaçlarına yönelik hem de hayatın her alanına yönelik çeşitli yazılımlar ve uygulamalar geliştirdi” dedi.

Kayıp eşyaları bulma uygulaması (Karma)

Begüm Özsu, Ece Ataylar, Ecem Çapın ve Betül Özer’in kaybolan eşyalarından yola çıkarak tasarladığı internet sitesi ve cep telefonu uygulaması sayesinde, kayıp eşya ve bulunan eşya kaydı yapılabilecek. Ücretsiz olarak indirilecek ve kayıt olunarak giriş yapılacak uygulama ile yaşadığınız bölgeye göre kayıp ya da buluntu eşyaların sahiplerine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

Evcil hayvanlar için otomatik mama makinesi

Uğur Cem Öztürk, Pelin Fidangül ve Uğur İlter tarafından geliştirilen yazılım ve yapılan makine ile evcil hayvanlara her gün istenilen saatte istenilen miktarda mama verilmesinin yanı sıra uzaklık sensörü sayesinde yalnızca hayvan yaklaştığında açılıyor. Yurtdışında satılan benzerlerine göre çok daha az maliyetle hazırlanan makinede, otomatik su kaynağı da bulunuyor.

Evsizler ve mülteciler için uygulama

Umut Barış Karasar, Merve Güler, Simay Yalçın ve Yalçın Tatar tarafından coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak tasarlanan internet sitesi ve uygulama ile İzmir Basmane bölgesinde barınan mülteciler ve evsizlere, yaşadıkları fiziksel mekanlara dair verilerin toplanması, bilgi sistemleri yardımıyla analiz edilmesi amaçlanıyor. Mobil uygulamayla demografik bulgular, otellerde kalış süreleri, hareket alanları, evsiz kalma nedenleri, nereden geldikleri, barınma hareketlilikleri ve mekan kullanımları gibi bilgiler toplanacak. Veri tabanında saklanacak veriler eş zamanlı olarak coğrafi bilgi sistemi içeren web uygulamasına aktarılacak. Harita üzerinden barındıkları yerin konumu görüntülenebilecek. Bu yerlerde ne kadar kişinin evsiz kaldığı, neden burada kalmayı tercih ettikleri, ne kadar zamandır buralarda konakladıkları gibi verilere de erişilebilecek Ayrıca evsizlerin aktivite alanları yine harita üzerinde görüntülenecek. Toplanan bilgiler ışığında, sorunları çözmeye yönelik somut verilere dayanan politikalar üretmeye katkı sağlayacak.

Gönüllülük ve sosyal dayanışma sistemi

Senem Çağla Deniz, Murat Güner ve İbrahim Ertok tarafından geliştirilen internet sitesi ve mobil uygulama ile sosyal dayanışma için ihtiyaç sahipleri ile gönüllüleri buluşturan bir sistem tasarlandı. Uygulama ile ihtiyacı olanlar sisteme taleplerini girerken gönüllüler de hangi konuda yardımcı olmak istediklerini belirtecek. Örneğin, gönüllü olarak ücretsiz matematik dersi vermek isteyen bir kişi, uygulama sayesinde bu dersi almaya ihtiyacı olduğunu belirten kişiyle coğrafi bilgilere göre eşleştirilecek.

Engelsiz mekanlar

İzel Borucu tarafından yapılan mobil “engelsiz mekanlar” uygulaması ile engellilerin ve yakınlarının, bulundukları lokantaları, kafeleri ve mekanları oylayıp yorumlayarak ihtiyaçlarını tamamen karşılayan yerleri belirleyebilmesini sağlanması amaçlanıyor. Uygulamada, kullanıcıların, bulundukları mekanların engellilerin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına yönelik hazırlanan anketi doldurup verilen cevaplara göre ihtiyaçlarına uygun yerleri seçmesini ve haritalar sayesinde yol tarifi almasını da sağlıyor.