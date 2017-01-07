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07 Ocak 2017 08:24

Genç kadın hayatına son verdi

Genç kadın hayatına son verdi

07 Ocak 2017 08:24

İzmir’in Konak ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Tuğçe Eriçli (26) kendini asarak hayatına son verdi.
Olay, gece saatlerinde Altay Mahallesi 744 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olan 26 yaşındaki Tuğçe Eriçli, bunalıma girerek kendini astı. Eriçli’den uzun süre haber alamayan Eriçli’nin yakınları, durumdan şüphelenerek Eriçli’nin odasına girdi. Eriçli’nin kendisini astığını gören Eriçli’nin yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Eriçli’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Eriçli’nin cesedi sağlık kontrolünün ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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