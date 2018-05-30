Genç kadına çarparak öldüren şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü saat 21.00 sıralarında Güneş Caddesi Şahintepesi Mevkinde 33 yaşındaki Ayşe Şevik’e çarptıktan sonra kayıplara karışan araç sürücüsü, kentin birçok noktasında aranıyordu. Olay sonrası MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, Şevik’e çarpanın siyah hafif ticari araç olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında ekipler, dün öğle saatlerinde Şevik’in ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsünün aracını tamir ettirmek için Gaziemir ilçesindeki 6. sanayi sitesine gittiğini tespit etti. Bunun üzerine, harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı oto tamircisinde kıskıvrak yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan hafif ticari sürücüsünün 27 yaşındaki B.T. olduğu öğrenildi. B.T. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, oto tamircisinde aracı incelemeye alan ekipler, şahsın kullandığı ve kazaya karışan aracın 35 BNT 55 plakalı hafif ticari araç olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.