Ege Üniversitesinde uygulama protokolü yapılan “Genç Moda Tasarımcıları İzmir'i Modanın Başkenti Yapıyor” projesinin imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye'nin geleceğinin üniversite-sanayi işbirliğinde olduğuna inanıyorum. Bu işbirliğini slogan olmaktan öteye taşıyoruz. Genetiğinde ve kültüründe bilim olan İzmir'in, modanın başkenti olması yolunda hep beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Projemizin üniversitemize, İzmirimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından hazırlanan, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından kabul edilen ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından desteklenen “Genç Moda Tasarımcıları İzmir'i Modanın Başkenti Yapıyor” isimli projenin uygulama protokolü imzalandı. Ege Üniversitesi Eski Senato Salonunda gerçekleşen imza törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Günümüz dünyasında üniversiteler, bir yandan kendini yenilerken diğer yandan toplumun değişim ve dönüşümüne öncülük etmektedirler. Üniversite-sanayi işbirliğini slogan olmaktan öteye taşıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin bu işbirliklerinde olduğuna inanıyorum. Ege Üniversitesi olarak üniversite-sanayi birlikteliğine tüm birikimimizle hazırız. Yapacağımız bu protokol ile de güçlü bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum” dedi.

“Akademisyenlerimiz kentimize katkı sağlamaya devam edecekler”

Proje ile ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Projemiz ile İzmir'de sosyal uyumu geliştirmek için özel politika gerektiren grupları ve yetenekli bireyleri genç moda tasarımcıları olarak yetiştirirken aynı zamanda yüksek katma değerli ve sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonra da üniversitemizin tüm paydaşlar ile ilişkilerini daha fazla geliştireceğine, daha çok araştırmaya, patente, projeye konu olan çalışmalara imza atacağına inanıyorum. Akademisyenlerimiz her anlamda topluma ve kentimize katkı sağlayarak yön vermeye devam edecekler. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenen projemizin hem üniversitemizin hem de kentimizin gelişimi açısından önem arz ediyor. Akademisyenlerimizi bu başarılarından dolayı kutluyorum. Projemizin üniversitemize, İzmirimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Genetiğinde ve kültüründe bilim olan İzmir'in, modanın başkenti olması yolunda hep beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Bugün aramızda olan değerli misafirlerimizi tekrar saygıyla selamlıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmasında tekstil sektörünün önemine değinen İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, “İhracatın önemli kalemlerinden biri olan tekstil sektörünün kalitesini artırmanın yolu tasarımdan geçmektedir. Bu proje tekstile sağlayacağı tasarımın yanı sıra sosyal politika boyutuyla da önemli bir projedir” dedi.

“Avrupa Birliğinin üçüncü tedarikçisiyiz”

Tekstil sektörünün eğitimle desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Burak Sertbaş, “Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü olarak Avrupa Birliğinin 3., dünyanın ise 8. büyük tedarikçisi konumunda bulunuyoruz. Bahsettiğim bu rakamsal veriler ışığında tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin dünyada oldukça rekabetçi bir seviyeye yükselmiş olduğunu görüyoruz. Sektörümüzün bu noktaya gelmesinde en önemli avantajı gelişmiş altyapısı sayesinde verdiği hizmet şekli ve hızlı üretim altyapısıdır. Ülkemizden hizmet alan Avrupalı bir üretici tüm taleplerini bir noktada çözebilmekte ve çok kısa sürede ürünlerini temin edebilmektedir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de eğitimli iş gücü altyapısıdır” ifadelerini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ihracat performansına birçok faktörün etki ettiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, şöyle konuştu: “Ancak en önemlilerinden biri tasarım odaklı ve buna bağlı katma değerli ihracattır. Bölgemizde ve ülkemizde bu konuda sektörümüz için önemli adımlar atılmış olup tasarım kültürünün daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Üniversitelerimizde ve sanayicilerimizde tasarım algısının artırılarak tasarım yapan ve alt yapısını bu doğrultuda kuran firmalarımız sayesinde ihracat artışı gerçekleşecektir. Bu doğrultuda üniversitelerin mevcut moda tasarım bölümlerinden farklı olarak, sektör ihtiyaçlarını gözeterek eğitim vermeyi ve ticarileştirilebilir nitelikte koleksiyon hazırlayabilecek genç moda tasarımcıları yetiştirmeyi ve sektöre kazandırmayı hedefleyen ve bu amaçla kurulan Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulunun sektöre ve ihracata önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Modada tasarım ilkesinin önemine ve üretimin sosyal gruplara uygunluklarına değinen Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan ise, “Proje kapsamında sosyal uyuma uygun olacak şekilde hedef kitlelere eğitim verilerek, projenin sürdürülebilirliği sağlanmalıdır” diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ortaklarına teşekkür sertifikalarını sundu.