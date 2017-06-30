Genç mühendislerden hayata kolaylık sağlayacak projeler

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Türkiye’ye katkı sağlayan projeler geliştirmek için harekete geçti. Türkiye’de taşra bölgelerinde suyun akıllıca ve verimli kullanımı için proje geliştiren gençler, yıldırım düşmesi sonucu yaşanan kaza ve afetleri önlemek için de bir araya geldi.

Mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak birbirinden iddialı projeler geliştiren öğrenciler, projelerle ilgili bilgiler verdi. Merve Akıncı-Gülnur Semahat Ungan, Ayşen Çindemir, Akıllı Evlerde Enerji Verimliliği İçin KNX Protokolü ile Cihaz Kontrolü geliştirdi. Gençler projeyle ilgili, "Akıllı evler günümüzde lüksten çok ihtiyaç kategorisinde yer almaktadır. Güvenlik, enerji verimliliği ve konfor akıllı evlerin bize sunduğu imkanlardan bazıları olsa da hem ülke hem de aile ekonomisi açısından enerji verimliliği de dikkate alınmalıdır. Bu projeyle dünyada popülerliği günden güne artan ev otomasyonu ve bina sistemi teknolojisi için kullanılan KNX protokolü kullanıldı. Böylece sıcaklık ve aydınlatma kontrolü sağlanıp enerji verimliliğini artırmak hedeflendi" diye aktardı.

Kuyu ve deponun uzaktan otomatik kontrolünü sağladılar

Yiğit Bakırlı-Mert Ökten ikilisi de, Akıllı Kuyu Depolama Otomasyon Sistemiyle ilgili proje yaptı. Bakırlı ve Ökten, "Ülkemizde taşra bölgelerinde susuz kalmadan, depoları taşırmadan kendi kendine çalışan bir kuyu depo otomasyon sistemine büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Kuyu ve depolar arasındaki en büyük problem aralarındaki uzak mesafeden dolayı ya depodaki su bittiği için susuz kalınması ya da kuyudaki dalgıç pompa motoru zamanında kapatılmadığı için deponun taşmasıdır. Bu sorunu aşmak için projeyle bir otomasyon sistemi kurarak kuyu ve deponun uzaktan otomatik kontrolü sağlandı" diye aktardı.

Ozan Ertuğrul-Emrecan Bayrak-Ozan Koç da, Yıldırımın ve Yıldırım Yer Tespit Ağının Matematiksel Modellenmesi ve Simülasyonu ile ilgili yaptığı projeyi şöyle anlattı:

"Yıldırımlar öngörülebilir fakat kesin zamanı ve yeri tahmin edilemeyen kontrolsüz ve tehlikeli doğa olaylarıdır. Kontrolsüz olarak gerçekleşen, değerleri 10 ile 100 mega volt arası değişen bu doğa olayı çeşitli kaza ve afetlere yol açmaktadır. Projeyle yıldırımın yer tespiti üzerine çalışıldı ve bu tespiti işlemini yapan prototip geliştirildi."