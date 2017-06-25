Genç mühendislerden sektöre katkı

Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında, şirket ve kurumların karşılaştıkları sorunların çözümü için pek çoğu hayata geçecek çalışmalara imza attı. Bir yıl boyunca çalışıp hazırladıkları projelerle, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Bitirme Projeleri Sergisi ve Yarışması’na katılan Yaşarlı öğrenciler, Endüstri Mühendisliği alanında, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm ödülleri topladı. Projeler, akademisyenler, sanayiciler ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi.

Zaman ve maliyette tasarruf

Philsa Sabancı şirketi ile yürütülen, Doç. Dr. Deniz Türsel Eliiyi ve Yrd. Doç. Dr. Gizem Mullaoğlu’nun danışmanlığındaki proje birincilik ödülüne layık görüldü. Öğrenciler Emre Bulut, Cansın Bayar, Elif Dolmen, Oytun Cevre ve Elay Gülleroğlu’nun yaptığı projeyle, şirketin Torbalı’daki tesislerinde üretilen ürünlerin stokta kalma süresini en aza indirmeye ve makinaların üretim kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkarmaya yönelik bir karar destek sistemi tasarlandı. Zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan proje sayesinde, hızlı ve etkin üretim planlaması mümkün olacağı belirtildi.

Arkas BİMAR şirketi ile yürütülen, Yrd. Doç. Dr. Efthimia Staiou danışmanlığındaki proje ise ikincilik ödülünü kazandı. Projede, öğrenciler Ezgi Acar, Atacan Peker, Efe Kenan Keskiner, Hazel Puza ve Zeynep Gürmen, Arkas BİMAR için gemi taşımacılığında toplam taşıma maliyetlerini en aza indirmek üzere gemi filosunun hatlara en iyi dağıtımı ve hızlarının dinamik ayarlanmasını sağlayacak çözümler üretti.

Whirlpool - Indesit buzdolabı fabrikası ile yürütülen, Prof. Dr. Levent Kandiller danışmanlığındaki proje ise üçüncülük ödülünü kazandı. Öğrenciler Ceren Güngör, Cansın Kayserili, Ali Galip Matlar, Ela Mutlum ve Can Şensu’nun geliştirdiği proje ile de şirketin Manisa’daki beyaz eşya fabrikasında yeni üretim hatlarının analizi ve yeniden tasarımı ile daha dengeli, hızlı üretim yapmak mümkün olacağı kaydedildi.

Üniversite-sanayi işbirliği

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Türsel Eliiyi, iki yıl üst üste ilk üç ödülü birden kazanmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Üniversite ve sanayi işbirliği her zaman gündemde olan bir konu. Yaşar Üniversitesi olarak bu işbirliğine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, daha okurken mezun olduktan sonra çalışacakları ortamı tanıma fırsatı buluyor. Sanayi kuruluşları da ortaya çıkan projeler sayesinde verimlilik, tasarruf ve maliyet azaltma konusunda büyük kazanımlar elde ediyor, yaptığımız projelerde şirket ortaklarımızdan övgüler alıyoruz. Ege Bölgesindeki ulusal ve uluslararası şirketlerle akademik ve şirket danışmanların da desteği ile geliştirilen projelerle bu ödülleri kazanmak doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi” şeklinde konuştu.