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07 Temmuz 2018 12:36

Genç sanatçıların eserleri bu sergide

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin bitirme projelerinin yer aldığı sergi, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Genç sanatçıların eserleri bu sergide

07 Temmuz 2018 12:36

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan sergi, 30 Temmuz tarihine kadar gezebilecek.


Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, bitirme projelerini kapsayan bir sergi açtı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açılan sergi hakkında bilgi veren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna, sergide 10 bölüm içerisinde yer alan 22 anasanat-anabilim dallarından mezun olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığını söyledi. İki sergi salonu ayrıldığını belirten Öztuna, "Sergi, mezun olan tasarımcılarımızın eserlerinin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Z raporu, hocalarımızın, öğrencilerimizin çabasının bir sonucudur. Bu etkinlik, geleceğin önde gelen sanatçılarının, tasarımcılarının ve eğitmenlerinin yaratıcı yeteneklerini, sanatsal kariyerlerinin bir parçasını sergileme ve kamuyla paylaşma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, gelecek vaat eden sanatçılara, tasarımcılara projelerini sektöre, ailelerine, arkadaşlarına tanıtma şansı sağlamaktadır. Bu sergi, sanat ve tasarım çalışmalarının çeşitliliğini, farklı becerilerin, yeteneklerin ve tekniklerin geniş yelpazesini yansıtmaktadır” diye konuştu.


Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Serginin Küratörü Mustafa Kula, fakülte tarafından hazırlanan katalogda öğrencilerin iletişim bilgilerinin yer aldığını ifade etti. MaviBahçe B Blok 1. kattaki serginin, 30 Temmuz tarihine kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebileceği kaydedildi.




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