Genç şarkıcı Bahadır Tatlıöz Aliağa’da sahne aldı

Aliağa Belediyesi’nin yaz konserleri kapsamında Aliağa’ya gelen Bahadır Tatlıöz, 800 metre uzunluğundaki kumsalı ve güney sahillerini aratmayan olanakları ile İzmir’in incisi Mavi Bayraklı Ağapark’ta sahne aldı. Bu haftanın konuğu olan Bahadır Tatlıöz, Ağapark’ta sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Bahadır Tatlıöz, “Yangınlar Var”, “Takvim”, “Su Yolunu Bulur” adlı çalışmalarının yanı ustaları da unutmayarak Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü ve Yıldız Tilbe’nin “Bir Alo De” şarkısını Ağapark’ta kendisine özel kurulan platformda sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve 21 şarkı seslendiren genç şarkıcı, konserinin bir bölümünde org ve gitarın bir sentezi olan ‘Keytar’ ile sahneye çıktı. Piyanist bir kökenden geldiğini belirten Bahadır Tatlıöz’ün sahnede keytar ve melodika ile yaptığı şov hafızalara kazındı.