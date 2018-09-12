Genç şefler ustalarıyla buluştu

Ünlü Şef Rengim Gökmen'den eğitim alan gençlerin sertifikalarını, Başkan Akpınar takdim etti.

Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA) bünyesinde bu yaz üçüncü kez gerçekleştirilen Orkestra Şefliği Masterclass (Ustalık) Programı, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde yapıldı. KODA'nın süpervizörü Şef Rengim Gökmen yönetimindeki programa, orkestranın Müzik Direktörü Hakan Şensoy ile Müzik Danışmanı Oğuzhan Kavruk da katkı sağladı. Hızlandırılmış eğitime katılan 20 genç, bir hafta boyunca usta sanatçılar ile temel şeflik tekniklerini çalıştı.

Konseri yönettiler

Programı başarıyla tamamlayan gençler, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ndeki kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın sahne aldığı konseri, öğrenciler arasından seçilen genç yetenekler yönetti. Muhteşem müzik şöleninin ardından, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Karşıyaka farkı

Başkan Akpınar, “Üç yıldır her yaz gerçekleştirdiğimiz Yaylı Çalgılar ve Oda Müziği ile Orkestra Şefliği Masterclass Programlarında, yetenekli gençlerimizi dünyanın otorite sahibi isimleriyle buluşturuyoruz. Gençlerimizin, ustaların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlıyoruz. Sanatçıların, belli bir yere gelmiş isimlerin deneyimlerini aktarması çok önemlidir. Bu anlamda bize güç katan isimlerden bir tanesi de Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli değerlerden Rengim Gökmen'dir. Bilgi ve deneyimini arkadaşlarıyla birlikte gençlerimize aktardığı için kendisine teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da başarılar diliyorum. Karşıyaka farkıyla, sanata hizmette öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Akpınar'a teşekkür

Şef Rengin Gökmen de, “Bu eğitim organizasyonunun anlamı çok yüksek. Orkestra şefliği eğitimi dünya genelinde çok zordur. Hem bireysel anlamda hem de eğitimin verilmesi anlamında zordur. KODA, bu eğitimi almak isteyenlere ışık tuttu. Biz de değerli meslektaşlarım Oğuzhan Kavruk ve Hakan Şensoy ile onların gösterdiği gelişmeyi gözlerimizle gördük. Gençler için kapıları ardına kadar açan Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.