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15 Mayıs 2018 10:06

Genç sporcular Ata’ları için ter döktü

Konak Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Ortaokullar Arası Puanlı Atletizm Şampiyonası büyük çekişme ve heyecana sahne oldu.

Genç sporcular Ata’ları için ter döktü

15 Mayıs 2018 10:06

Seha Aksoy Atletizm Pisti’nde düzenlenen yarışlara Konak sınırları içindeki 21 ortaokuldan 210 öğrenci katıldı. Yıldız Kızlar ve Erkekler ile Küçük Kızlar ve Erkekler kategorilerinde takım halinde piste çıkan minik atletler 100 metre, uzun atlama, gülle atma, 800 metre ve 4x100 bayrak yarışında ter döktü. Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü’nce organize edilen şampiyonaya katılan genç atletlerin mücadelesi görülmeye değerdi. Takımlarını birinci yapabilmek için tüm enerjilerini ortaya koyan öğrenciler adeta pistin tozunu attırdı. Heyecanın ve rekabetin hiç eksilmediği yarışları antrenörler, okul idarecileri ve veliler ilgiyle izledi. Yarışlar sonunda kazanan takımlara ve atletlere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.



Madalyalar sahiplerini buldu


210 sporcunun yarıştığı şampiyonada kürsüye çıkarak madalya ve kupalarını alan öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Kupa ve madalyaların sahiplerine verildiği ödül töreninde Konak Belediyesi tarafından da yarışlar sonunda genç atletlere harcadıkları enerjileri geri almaları için çeşitli ikramlarda bulunuldu.




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