Genç tiyatrocular sahnede devleşti

12 Mayıs’a kadar devam edecek festivale Konak’taki 10 liseden tiyatroya gönül vermiş gençler katılıyor. Gösterimlerin Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda yapıldığı festival kapsamında tiyatroseverler her gün iki oyunla buluşuyor. Saat 15.00 ve 20.00’de başlayan oyunlara girişlerden ücret alınmıyor.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde 12 Mayıs tarihine kadar sürecek etkinlik Turgut Özakman’ın ünlü eseri ‘Töre’ oyunu ile sahne aldı. Selma Yiğitalp Lisesi öğrencilerince Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunu öğretmen, öğrenci ve velilerin yanı sıra çok sayıda davetli de izledi. Genç yaşlarına rağmen öğrencilerin başarılı oyunculuk performansları beğeni aldı. Serap Şimşek’in yönettiği ‘Töre’ oyununda yazar Turgut Özakman, kan davasını ele alıyor. Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünün anlatıldığı Töre’de kocalarını toprağa gömmüş, sonrasında da aşkı, hayatı, sevdayı unutmuş, ellerinde silahla dolaşan erkekleşmiş kadınların yaşamından bir kesiti gözler önüne seriliyor. Selma Yiğitalp Lisesi’nin tiyatro sevdalısı öğrencileri ilk sahne tecrübeleriyle yeteneklerini gösterdi. İki perdelik oyunun sonunda izleyenler gençleri başarılı performansları nedeniyle ayakta alkışladı.

Her gün iki oyun

7 Mayıs’ta başlayan 4. Konak Genç Tiyatro Festivali kapsamında Çınarlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi tiyatro grubu öğrencileri Tamer Dursun’un yazdığı ‘Amca Size İnsan Diyebilir miyim?’, 50. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Emine Bolat’ın yazdığı ‘Tiyatro Anekdot’, Nevvar Salih İşgören Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kampüs 3 öğrencileri Şinasi’nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl’de tefrika edilen ardından kitap olarak basılan komedi tarzında yazdığı tek perdelik oyunla seyirci karşısına çıktı.

12 Mayıs’ta sona erecek

Festival kapsamında 10 Mayıs Perşembe günü Beştepeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Rus yazar Anton Çehov’un ‘Bir Evlenme Teklifi’, Gültepe Nene Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi doğaçlama bir oyun olan ‘Şıpıldak Köyü’ ile sahne alacak. 11 Mayıs Cuma günü ise Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ferhan Şensoy’un yazdığı ‘Kahraman Bakkal Süpermarket’e Karşı’, Özel İzmir Konak Tek Ada Temel Lisesi öğrenciler ise Anton Çehov’un ‘Bir Evlenme Teklifi’ adlı oyunla izleyiciyle buluşacak. Festivalin son gününde ise Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi öğrencileri Erdinç Aydın’ın yazdığı ‘Sizi Oyuna Getirdik’ ve Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bülent Koltukçu’nun yazdığı ‘Acil Servis’ adlı oyunla sahneye çıkacak.