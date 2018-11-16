Genç Türk mimardan Dubai'yi serinletecek proje

Dünyanın önde gelen uluslararası mimarlık ve tasarım firmalarından birinin ofisinde tasarım yapan İzmirli Mimar İdil Kantarcı, Arap çöllerinden ilham alarak tasarladığı kent mobilyası ile Dubai Tasarım Haftası'nın öne çıkan isimlerinden biri olmayı başardı. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Kantarcı, Dubai Tasarım Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada onlarca başvuru arasında ilk 3 finalistten biri oldu.

Dubai Kültür ve Sanat Kurumu ile Dubai Tasarım Bölgesi tarafından, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan mimar ve tasarımcılara yönelik olarak düzenlenen 2018 Dubai Tasarım Haftası ve bu etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmaya Mimar ve Tasarımcı İdil Kantarcı da katıldı.

Bu yılın belirlenen ‘su öğesi' teması kapsamında Bedevilerin çöl yaşamını araştıran genç mimar, Arap çöllerinden ilham alarak tasarladığı kent mobilyası ile düzenlenen yarışmada başarı yakaladı. Onlarca başvuru arasında ilk üç finalistten biri olan Kantarcı'nın tasarımı; ayrıca sergilenmeye de alındı.

İzmirli Mimar İdil Kantarcı, "Zorlu çöl koşullarına uyum sağlamayı başarmış Bedeviler için tarihsel olarak ghaf ağacının büyük bir önemi bulunuyor. Derin kökleri sayesinde çöldeki yer altı sularına ulaşarak yılın her dönemi yeşil kalmayı başaran bu ağaç, kusursuz yaprakları sayesinde Bedevilere gölge sağlayan serin alanlar oluşturmuş. Ghaf ağacından esinlenerek ‘Açılım' ismini verdiğim tasarımımda su damlacıkları püskürten hareketli bir oturma alanı oluşturdum. Tasarım Haftası kapsamında Dubai Kent Komisyonu tarafından bu sene 4'üncüsü düzenlenen yarışma sonunda ilk 3'e kalan tasarımım, ayrıca sergilenmeye de alındı" bilgisini verdi.

Meslek yaşamına Perkins+Will'in Amerika Birleşik Devletleri Charlotte ofisinde başlayan, henüz Yaşar Üniversitesi öğrencisi iken Lufthansa, Philips gibi dev markaların düzenlediği yarışmalarda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiren başarılı mimar, “Uluslararası projelerde deneyim kazandıktan sonra gelecekte mutlaka ülkem için de başarılı projelere imza atmayı istiyorum” dedi.