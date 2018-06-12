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12 Haziran 2018 16:08

Genç yetenekler “Çok Yaşa Tiyatro” dedi

Aliağa Belediyesi Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Çok Yaşa Tiyatro” adlı oyun Aliağalılarla buluştu.

Genç yetenekler “Çok Yaşa Tiyatro” dedi

12 Haziran 2018 16:08


Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenen tek perdelik oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. 15 yaş üzeri bir kitleye hitap eden ve ücretsiz olarak sahnelenen oyunda ALBET Gençlik Tiyatrosu’nun genç yetenekleri rol aldı.


Gençlerin toplum ve aile içerisindeki sorunları yine gençlerin gözünden sahneye aktarıldı. Dans figürleri ile desteklenen oyunda özellikle teknoloji bağımlılığının ne tür sorunlara yol açtığı ve bu sorunların üstesinden nasıl gelinebileceği seyirciye aktarıldı. Senaryosu ve yönetmenliği Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar’a ait gösterimde ses ve ışık yönetmenliğini ise Nehir Naz Tüfekçi üstlendi. Sahnede rol alan ALBET kursiyerlerinin başarılı performansı oyun sonunda dakikalarca alkışlandı.


Oyun sonunda davet üzerine sahneye gelen Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, genç kursiyerleri tek tek tebrik ederek yönetmen Evrim Yaşar’a teşekkür çiçeği takdim etti.


Gençlerin tiyatro ve müzik gibi sanatın önemli dalları ile tanışmaları kendilerini mutlu ettiğini belirten Karatekin, “Gençlerimiz gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler ile sahnenin tozunu genç yaşta yutuyor. Bu aktiviteler gençlerimize hayatları boyunca hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar çok şey katacak. Tiyatro sahnesinde yaşadıkları deneyimleri de ömür boyu unutamayacaklar. Müthiş bir deneyime bizleri de ortak ettikleri için kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Heyecan ile izlediğiniz evlatlarınızla gurur duyabilirsiniz. Umarım yaşamları son cümlelerinde belirttikleri gibi sevgi ve başarı ile geçer. Yılın 365 günü bizleri sanat ile iç içe yaşatan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


‘Çok Yaşa Tiyatro’nun yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden ALBET Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar, “Oyunumuza hazırlarken düşündüğümüz en önemli detay gençlik sorunlarını irdelemekti. Gençlerimizin toplum ve aile içerisinde yaşadığı sorunları sahneye yansıttık. 30 kişilik ekip ile güzel bir oyun sahneledik. Seyircimizin ilgisi ve enerjisi çok iyiydi. Bizlere bu imkanı veren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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