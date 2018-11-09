Genç yönetmenden tükenen yaşamlara farklı bakış

Genç yönetmen Ece Kınacı, daha eğitimini sürdürürken kazanmaya başladığı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi Radyo TV Sinema Bölümünden mezun olan, üniversitenin medya merkezinde video tasarımcısı olarak görev yapan Ece Kınacı, son filmi “Rüyamda Ölü Gördüm” filmi ile 4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivalinde Deneysel Dal alanında birincilik ödülünü kazandı. 102 ülkeden bin 797 film katıldığı ve jüri tarafından 40 kısa filmin finale seçildiği festivalde başarı kazanan Kınacı, geçen yıl da aynı kategoride “Seabird” filmi ile birincilik ödülüne layık görülmüştü. Ece Kınacı, aynı filmiyle geçtiğimiz eylül ayında da Mersin Erdemli Belediyesi ve Mersin Sinema Derneği ortaklığında düzenlenen, 306 filmin başvurduğu Kızkalesi Film Festivalinde Deneysel Dalı Birincilik Ödülünü kazanmıştı.

Mersin'in Anamur ilçesinde çekilen filmin; senaryo, çekim, kurgu gibi bütün yapım aşamalarında kendisinin yer aldığını ve filmin temasını anlatan Kınacı, "Şiddet ve acının seyirlik bir malzemeye dönüştüğü, robotlaşan, sömürülen, tüketim nesnesi haline gelen bu yaşadığımız yüzyılda; kendini uyanık sananların, yalandan örülmüş bir fanus içinde hep üç maymunu oynayarak yaşayanların hikayesini anlatmak istedim" dedi.

Kınacı'nın son 3 yılda toplamda 11 ödül kazandığı, genç yönetmenin deneysel ve belgesel film çekmeyi sürdüreceği de öğrenildi.