Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 10:45

Gençler Aids’i televizyon ve internetten öğreniyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin, 350 genç arasında gerçekleştirdiği ankete göre katılımcıların yüzde 87’si Hiv/Aids hakkında bilgiyi internetten, yüzde 40’ı televizyondan, yüzde 39’u da derslerden öğreniyor.

Gençler Aids’i televizyon ve internetten öğreniyor

30 Kasım 2017 10:45

Ankette gençlerin yüzde 75,4’ü hastalığın bağışıklık sistemini etkilediğini, yüzde 95,9’u hastalığın bulaşma yollarında korunmasız cinsel ilişkinin yer aldığını, yüzde 92,3’ü kan yoluyla bulaştığı cevabını verdi.


İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, 1 Aralık Dünya Aids Günü kapsamında İEÜ Tıp Öğrencileri’nin farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli programlar hazırladığını belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (Aids), İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (Hiv) ile bulaşan bir hastalık ve bağışıklık sistemi hücrelerini hedef alarak onları yok ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2015 yılı sonunda Hiv ile enfekte olmuş 37 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,8 milyonu ise 15 yaşından küçük çocuklar. Bugüne dek 78 milyon kişiye Hiv bulaşmış ve 35 milyon kişi Aids bağlantılı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Öğrencilerimiz de bu denli dikkat çeken hastalığın bilinirliğini araştırmak ve farkındalık oluşturmak istedi” dedi.


Prof. Dr. Abacıoğlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 1985–2016 yılları arasında 2 bin 936’sı Aids’li, 10 bin 222’si Hiv taşıyıcısı olduğu bilenen 13 bin 158 kişinin bu hastalıktan etkilendiğini söyledi.


Hiv virüsünün kan, cinsel ilişki ve anneden bebeğe geçiş ile bulaştığını, bulaşanların yaklaşık yüzde 80’inin korunmasız cinsel ilişki yoluyla olduğunu belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, anket sonuçlarını yorumladı. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Anketi değerlendirdiğimizde katılımcıların dörtte üçü Hiv/Aids’in bağışıklık sistemini etkilediğini biliyor. Anketi yanıtlayanların yaklaşık yüzde 90’ı korunmasız cinsel ilişki ve kan yolu ile bulaştığını, neredeyse tamamı tokalaşma, aynı ortamda bulunma gibi bulaşma açısından riskli olmayan durumlar konusunda doğru bilgiye sahip. Gençlerin temel bilgi kaynağını televizyon ve internet gibi medya kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu Hiv/Aids’den korunma konusunda medyanın önemli olduğunu göstermektedir. Yanıtlarda yüzde 90 oranında kondom kullanımının korunmada yüksek olduğu verilmiş. Gençlerimizin toplum gruplarına göre göreceli daha iyi olmakla birlikte eksik bilinen konularda eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor” diye konuştu.


Son yıllarda Hiv/Aids’in Türkiye’de gençler arasında görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, “Bu hastalık ağırlıklı olarak gençler arasında görülüyor. Yükselen bir grafik görülüyor. Bu nedenle toplumumuzda, yeniden Hiv/Aids konusunda farkındalık oluşturulması gerekir. Bu enfeksiyonun yayılımını sınırlamaya yönelik etkin politikalar hayata geçirilmelidir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç