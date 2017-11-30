Gençler Aids’i televizyon ve internetten öğreniyor

Ankette gençlerin yüzde 75,4’ü hastalığın bağışıklık sistemini etkilediğini, yüzde 95,9’u hastalığın bulaşma yollarında korunmasız cinsel ilişkinin yer aldığını, yüzde 92,3’ü kan yoluyla bulaştığı cevabını verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu, 1 Aralık Dünya Aids Günü kapsamında İEÜ Tıp Öğrencileri’nin farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli programlar hazırladığını belirtti. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu (Aids), İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (Hiv) ile bulaşan bir hastalık ve bağışıklık sistemi hücrelerini hedef alarak onları yok ediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2015 yılı sonunda Hiv ile enfekte olmuş 37 milyon kişi bulunuyor. Bunların 1,8 milyonu ise 15 yaşından küçük çocuklar. Bugüne dek 78 milyon kişiye Hiv bulaşmış ve 35 milyon kişi Aids bağlantılı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Öğrencilerimiz de bu denli dikkat çeken hastalığın bilinirliğini araştırmak ve farkındalık oluşturmak istedi” dedi.

Prof. Dr. Abacıoğlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 1985–2016 yılları arasında 2 bin 936’sı Aids’li, 10 bin 222’si Hiv taşıyıcısı olduğu bilenen 13 bin 158 kişinin bu hastalıktan etkilendiğini söyledi.

Hiv virüsünün kan, cinsel ilişki ve anneden bebeğe geçiş ile bulaştığını, bulaşanların yaklaşık yüzde 80’inin korunmasız cinsel ilişki yoluyla olduğunu belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, anket sonuçlarını yorumladı. Prof. Dr. Abacıoğlu, “Anketi değerlendirdiğimizde katılımcıların dörtte üçü Hiv/Aids’in bağışıklık sistemini etkilediğini biliyor. Anketi yanıtlayanların yaklaşık yüzde 90’ı korunmasız cinsel ilişki ve kan yolu ile bulaştığını, neredeyse tamamı tokalaşma, aynı ortamda bulunma gibi bulaşma açısından riskli olmayan durumlar konusunda doğru bilgiye sahip. Gençlerin temel bilgi kaynağını televizyon ve internet gibi medya kaynakları oluşturmaktadır. Araştırmanın bu bulgusu Hiv/Aids’den korunma konusunda medyanın önemli olduğunu göstermektedir. Yanıtlarda yüzde 90 oranında kondom kullanımının korunmada yüksek olduğu verilmiş. Gençlerimizin toplum gruplarına göre göreceli daha iyi olmakla birlikte eksik bilinen konularda eğitim verilmesi gerektiği ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Son yıllarda Hiv/Aids’in Türkiye’de gençler arasında görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Abacıoğlu, “Bu hastalık ağırlıklı olarak gençler arasında görülüyor. Yükselen bir grafik görülüyor. Bu nedenle toplumumuzda, yeniden Hiv/Aids konusunda farkındalık oluşturulması gerekir. Bu enfeksiyonun yayılımını sınırlamaya yönelik etkin politikalar hayata geçirilmelidir” dedi.