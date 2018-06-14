Gençler hayallerindeki üniversiteye “Sevinç”le gülümseyecek

sırada yer alan Sevinç Koleji, başarılarını lise eğitimiyle de sürdürmeye hazırlanıyor. İzmir Sevinç Koleji bünyesinde açılacak lise bölümü ile gençler üniversiteye de Sevinç’le gülümseyecek.

Eğitimde 32 yıllık deneyimle Türkiye’nin en iyileri arasında yer alan Sevinç Koleji, İzmir kampüsünde açılacak lise ile gençleri hayallerindeki mesleklere kavuşturmaya hazırlanıyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitiminde kentin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İzmir Sevinç Koleji, yeni eğitim döneminde liseyi de bünyesine dahil ederek okul öncesi eğitimden zorunlu eğitimin sonuna kadar çocuklara Sevinç ailesinin bir üyesi olmanın fırsatını sunacak.

Alanında uzman, deneyimli ve iletişimi güçlü eğitim kadrosuyla bugüne kadar öğrencilerin hayata ilk adımlarını atmalarına aracı olan İzmir Sevinç Koleji, lise eğitimi ile birlikte gençler kariyer hedefleri doğrultusunda adımlar atarken de onların bir numaralı destekçisi olacak. Eğitimde tesadüfe yer bırakmayan bir anlayışı benimsediklerini söyleyen İzmir Sevinç Koleji yetkilileri; bireysel gelişim eğitim modeli, gelişimsel eğitim ve yaşamsal deneyim programı, yabancı dil eğitimi, dijital eğitim, sınav ve kariyer danışmanlığı gibi pek çok çalışma modelini bir araya getirdiği eğitim programıyla lise eğitiminde de fark oluşturacaklarını kaydetti.

Tüm ihtiyaçlara cevap veren kampüs

İzmir Sevinç Okulları, zengin donatı alanlarına sahip modern kampüsüyle, lise eğitiminde de fark oluşturmayı sürdürecek. Tam donanımlı laboratuvarlar, bilişim teknolojileri derslikleri, sanal gerçeklik atölyeleri gibi alanlarda gençlerin bilimsel yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlayan İzmir Sevinç Okulları; FIBA onaylı zemine sahip kapalı spor salonu, ısıtmalı yüzme havuzu, müzik ve resim atölyeleri ile spor ve sanatta da öğrencilerinin gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Zengin kütüphanesi ile farklı dünyaları öğrencileriyle buluşturan okul, tüm dersliklerde sağlanan akıllı tahta gibi imkanlarla teknolojiyi de eğitimin bir parçası haline getiriyor.