Gençler, Işılay Saygın Gençlik Merkezi'ni sevdi

İzmir'in Buca ilçesinde, geçtiğimiz ay hizmete açılan Işılay Saygın Gençlik Merkezi üniversiteli öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Buca Belediyesi, ilçede üniversite gençliğinin dikkatini çeken bir gençlik merkezi daha inşa ederek gençlerin kullanımına sundu. Geçtiğimiz ay düzenlenen törenle hizmete açılan ve gençlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi, kısa sürede gençlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Tınaztepe mevkiinde hizmet veren Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin yoğun ilgi görmesi üzerine eğitim fakültesi karşısında inşa edilen Işılay Saygın Gençlik Merkezi'nde en çok ilgi gören yerler arasında ise; çamaşırhane, kütüphane, dinlenme ve eğlenme alanları oldu. Buca Belediyesi yetkilileri, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve Işılay Saygın Gençlik Merkezlerinden herhangi birine üye olan üniversitelinin iki merkezden de faydalanabileceğini belirtildi.

Gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği kompleks bir tesis olarak düzenlenen Işılay Saygın Gençlik Merkezi, 305 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam bin 85 metrekare alanda hizmet veriyor. Kütüphane ise merkezin önemli hizmetleri arasında yer alıyor.