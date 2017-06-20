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20 Haziran 2017 10:35

Gençler “Önce kütüphane sonra oyun” dedi

Buca Belediyesi’nin Tarık Akan Gençlik Merkezi’nden ilginç bir istatistiki veri geldi.

Gençler “Önce kütüphane sonra oyun” dedi

20 Haziran 2017 10:35

Merkez üyesi gençler, “Önce ders, sonra oyun” dedi. Üniversite öğrencilerinin merkezde en çok kullandıkları birim kütüphane oldu. Üye sayısı her geçen gün büyük bir hızla artarak, 7 bin 611’e ulaşan merkezde playstation, langırt ve bilardonun bulunduğu oyun salonları 2., fitness salonu ise 3. sırada yer aldı.



Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’ni kullanan gençler, merkez bünyesinde sunulan hizmetler arasındaki tercihleriyle şaşırttı. Üye sayısı henüz bir yılı doldurmadan 7 bin 611’e ulaşan merkezde gençler en fazla kütüphaneyi kullanarak, “İşte gençlerden görmek istediğimiz hareketler” dedirtti. Bu istatistiği ilginç kılan, gençlerin langırt, playstation ve bilardodan oluşan oyun salonları, bowling salonu, fitness salonu ile sinemanın da bulunduğu merkezde geçirdikleri uzun saatlerde kütüphaneyi tercih etmeleri oldu.



En büyük ihtiyaç kütüphane


Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde hizmet veren kütüphane açıldığı günden bu yana 18 bin 146 kez kullanıldı. Özellikle yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin ders çalışma ortamı ihtiyacını karşılayan kütüphaneye gösterilen büyük ilgi üzerine, bazı toplantı ve atölye odaları da yeniden düzenlenerek ek çalışma salonları oluşturuldu. Düzenlenen bu çalışma salonları özellikle mimarlık ve mühendislik okuyan gençlerin hayatını kolaylaştırdı.



Oyun salonu ikinci sırada


Önceliği kütüphaneye veren gençlerin ikinci gözdesi ise oyun salonu oldu. Merkezdeki oyun salonu 7 bin 540 kullanımla ikinci sıraya, spor salonu ise 7 bin 519 kullanımla üçüncü sıraya yerleşti. Merkezde kullanım sıklıklarına bakıldığında, 7 bin 180 kullanımla bowling salonu 4’üncü, 6 bin 147 kullanımla çamaşırhane 5’inci, 5 bin 942 kullanımla sinemalar 6’ncı ve 293 kullanımla toplantı salonları 7’nci oldu.




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