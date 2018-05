Gençler soruyor, Başkan Uğurlu cevaplıyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yerel buluşmalar, mahalle buluşmaları ve esnaf buluşmaları programının ardından şimdi de ‘Gençler Soruyor’ programı düzenleyerek toplumun bütün kesimleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Kültür Sarayı’ında gençlerle bir araya gelen Başkan Uğurlu, gençleri tek tek dinleyerek talep ve isteklerini not aldı. Gençlerin bu ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Uğurlu, bir yandan Kemalpaşa’yı dört başı mamur hale getirmeye çalıştıklarını belirterek diğer taraftan Kemalpaşa’da yaşayan 7’den 70’e toplumun bütün kesimlerini de ihmal etmemeye özen gösterdiklerini kaydetti.

“Her alanda öncü olan bir milletin nesilleriyiz”

Uğurlu, "Türk milleti olarak tarih boyunca, bilimden sanata, medeniyet teşekkülünden devlet idaresine, ekonomiden siyasete kadar her alanda öncülük yaptık, her alanda ilkleri başardık ve her alanda katkılar sağladık. Bu doğrultuda astronomiden, fiziğe, kimyadan, tıpa, uzay bilimlerinden felsefeye, kültürden sanata kadar her alanda öncülük etmiş bir aslın, nesilleri olarak her alanda ilerleme göstermek için gençlere büyük görevler düşüyor" dedi. Özellikle gençlere ve çocuklara önem verdiklerini kaydeden Başkan Uğurlu, "Bir taraftan şehrimizi imar ederken diğer taraftan da başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere Kemalpaşalıları ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Bu ve buna benzer birçok toplantılarla hemşerilerimiz ile bir araya geliyor, talep ve beklentilerini dinleyerek sonuçlandıramaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Başkan Uğurlu konuşmaların ardından gençlere çeşitli hediyeler verip fotoğraf çektirdi.