Gençlere nasıl başarabilecekleri anlatıldı

Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi, İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı koruma ve bakım altındaki 15-18 yaş aralığındaki 60 öğrenci için ‘Üniversite Eğitimi ve Kariyer Planı' konulu konferans düzenledi. Konferansta, öğrencilerin kariyer hedeflerini nasıl gerçeğe dönüştürebilecekleri ele alındı.

İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimi ile Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi işbirliği ile düzenlenen konferans Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev tipi sosyal hizmet birimlerinde yaşamlarını sürdüren gençlerin istihdamına yönelik çalışmaların yerine getirildiğini belirten Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birim Sorumlusu Sosyolog Ali Köse, "Devlet koruması altındaki gençlerimizin istihdam haklarını en üst noktaya taşımak için temel eğitimlerinin yanı sıra onlara destek olacak eğitimler de gerçekleştiriyoruz. Devletten her türlü maddi ve manevi desteği alan öğrencilerimiz için bu eğitimlerin de önemi büyük. Daha sonrasında gençlerimizi tıp doktoru, avukat, mühendis gibi sevdikleri bir meslek sahibi olduklarını görüyoruz ve bu bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Gençlere üniversite eğitiminin gerekliliği, kariyer seçimi ve kariyer yönetimi gibi konularda bir sunum gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürü Dr. Senem Yılmaz da, "Öğrencilerin üniversite eğitimi, kariyer seçimi ve kariyer yönetimi, doğru meslek seçimi konularında motivasyonlarını ve öz farkındalıklarını arttırmak amacıyla ‘etkin kariyer yönetimi' sunumu gerçekleştirildi. Zamanı doğru kullanma, planlı çalışma gibi konularda öneriler sunuldu" bilgisini verdi.

Konferans sonrası Selçuk Yaşar Kampüsü'nü gezen öğrenciler, merak ettikleri bölümler hakkında da bilgi aldılar.