Gençlere üniversite tercih desteği

6 Ağustos’ta başlayan ve 13 Ağustos’ta sona erecek hizmet sayesinde gençlerin zorlu tercih maratonu uzmanların yol göstericiliğinde daha kolay geçiriyor.

Üniversite kontenjan kılavuzunun yayınlanmasının ardından yüz binlerce genci ilgilendiren üniversite tercih maratonu sürüyor. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta da üniversite sınavına girmiş gençlerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak adına Konak Belediyesi ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Konak Belediyesi’nin Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gelen gençler tercih uzmanlarının verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden hiçbir ücret ödemeden faydalanıyor. 13 Ağustos’a kadar sürecek danışmanlık hizmeti cumartesi ve pazar günü de verilecek.

Tercih karmaşasına son

‘İzmirli Gençler Üniversiteli Oluyor’ adıyla verilen danışmanlık hizmeti 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz veriliyor. Danışmanlık hizmet sayesinde binlerce İzmirli genç uzmanlardan profesyonel yardım alarak doğru tercih yapıyor. Tüm İzmir genelindeki gençlere açık olan hizmet kapsamında adaylar kendilerine yol gösteren uzmanların görüşünü alarak, tercih karmaşası yaşamadan kararlarını veriyor.