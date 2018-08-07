Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:21

Gençlere üniversite tercih desteği

Konak Belediyesi’nin üniversite hayali kuran gençler için başlattığı ücretsiz danışmanlık hizmeti büyük ilgi gördü.

Gençlere üniversite tercih desteği

07 Ağustos 2018 11:21

6 Ağustos’ta başlayan ve 13 Ağustos’ta sona erecek hizmet sayesinde gençlerin zorlu tercih maratonu uzmanların yol göstericiliğinde daha kolay geçiriyor.



Üniversite kontenjan kılavuzunun yayınlanmasının ardından yüz binlerce genci ilgilendiren üniversite tercih maratonu sürüyor. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta da üniversite sınavına girmiş gençlerin doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak adına Konak Belediyesi ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Konak Belediyesi’nin Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne gelen gençler tercih uzmanlarının verdiği danışmanlık ve rehberlik hizmetinden hiçbir ücret ödemeden faydalanıyor. 13 Ağustos’a kadar sürecek danışmanlık hizmeti cumartesi ve pazar günü de verilecek.



Tercih karmaşasına son


‘İzmirli Gençler Üniversiteli Oluyor’ adıyla verilen danışmanlık hizmeti 10.00-17.30 saatleri arasında ücretsiz veriliyor. Danışmanlık hizmet sayesinde binlerce İzmirli genç uzmanlardan profesyonel yardım alarak doğru tercih yapıyor. Tüm İzmir genelindeki gençlere açık olan hizmet kapsamında adaylar kendilerine yol gösteren uzmanların görüşünü alarak, tercih karmaşası yaşamadan kararlarını veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç