Gençlerin gözde mesleği: Baristalık

Kahve konusunda uzmanlaşan baristalar günümüzde kolaylıkla iş sahibi olabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası çatısı altında verilen baristalık eğitimine sadece meslek sahibi olmak isteyen gençler değil, kendi iş yerini açmayı hedefleyen girişimci adaylar da ilgi gösteriyor. Üstelik kurslara katılanlar hiçbir ücret de ödemiyor.

Genellikle kahve hazırlayan ve servisini yapan kişiler için kullanılan barista terimi, aslında İtalyanca’da ’barmen’ anlamında kullanılıyor. Barista, özellikle yurt dışında ve kahve kültürünün yaygın olduğu ülkelerde oldukça yaygın bir meslek dalı. Ülkemizde ise her geçen gün gelişim gösteren kahve sektörünün bu alanda yetişmiş eleman açığının karşılanması ise önemli bir sorun. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikasının Evka 4 Kurs Merkezi’nde açılan Barista Eğitim Programı bu nedenle büyük ilgi görüyor. Şef Ercan Turan’ın verdiği 3. Nesil Kahve Eğitimi’ne meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yanı sıra kendi iş yerini açmak isteyen girişimci adaylar da katılıyor. 120 saat süren eğitime hiçbir ücret ödemeden katılan kursiyerler, kahve sanatının tüm incelikleri öğrenerek geçerli bir meslek sahibi oluyor.

İstihdamın önü açık

Eğitimleri veren Şef Ercan Turan, barista olarak yetiştirdikleri kursiyerlerin piyasada tercih edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Kurs merkezimizde kahvenin çekirdeğinden sunumuna kadar tüm bilgileri kursiyerlerimize öğretiyoruz. Ayrıca ilk kez 2012 yılında telaffuz edilen ve şu anda trend olan 3. nesil kahve demleme teknikleriyle ilgili tüm donanımları kursiyerlere kazandırıyoruz. Burada yetişen arkadaşlar bu işin piyasasında tercih edilen personel olarak istihdamda yer bulabiliyor."

"Talep oldukça yoğun"

Baristalığın sürekli gelişen ve önümüzdeki 5 yıl içinde daha da gelişecek mesleklerden biri olduğunu söyleyen Turan, "Ülkemizde çok yeni ve maalesef donanımlı personel yetersiz. Bu konuda oluşan isteklerle kurslarımızı açmış durumdayız. Talep oldukça yoğun. Kendi işlerini açmak isteyenler de yoğun olarak başvuruyor. Gün geçtikçe trendin artacağını düşünüyoruz. 120 saatlik kurs süresi sonunda kahve demleme, sunumu, soğuk-sıcak içecekler, frappeler, fro zenler, milkshakeler ve detokslar başta olmak üzere bütün ürünlerin hazırlanması ve sunumu konusunda kursiyerlerimizi piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

"Bizim için büyük şans"

30 yaşındaki barista adayı Dilan Kesici, "Burayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin duyuruları sayesinde buldum. Hocamızın verdiği bilgilerle kahvenin nereden geldiği, nasıl hazırlandığı, yanında nelerle sunum yapıldığı gibi tüm aşamaları öğreniyoruz. Ben bunu meslek olarak devam ettirmek istiyorum. Zaten kahveye ayrı bir ilgim var. Kendim de çok tüketiyorum. Dünya kahveleriyle alakalı detaylı bilgiler edinmek istiyordum. Burası bizim için çok büyük bir şans oldu" derken, 23 yaşındaki barista adayı EbuTalha Uyar da "Önceden de kahveyle ilgilenen bir insandım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin böyle bir imkan sunduğunu duyunca yararlanmayı düşündüm. İçimdeki amatörü biraz daha yukarıya taşımak istedim. Bu kurstan çıkınca bunu ilerletmeyi düşünüyorum. İngilizce işletme okuyorum. Eğitimimi tamamladıktan sonra güzel bir kafe açmayı planlıyorum. Hocamızın sadece kahve değil, pasta ve aşçılık gibi artıları da var. Buradaki eğitimlerimizin karşılığını alacağımızdan şüphem yok" diye konuştu.

"Dışarıda eğitim çok masraflı"

43 yaşındaki barista adayı Seher Rohlfs de şöyle konuştu:

"Kahveyle çok ilgiliyim. Fırın kafe projem vardı. Dışarıdan böyle bir eğitim almak çok maliyetli oluyor. Ayrıca uygun yer de bulamamıştım. İnternetten böyle bir eğitim olduğunu duyunca hemen başvurdum. Burada öğrendiklerimle çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum."