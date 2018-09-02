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02 Eylül 2018 14:18

Genel müdürden Foça’da bilgi almak isteyen gazetecilere çifte standart

İzmir’in Foça ilçesinde petrol sızıntısı nedeniyle yaşanan çevre felaketine ilişkin bilgi almak isteyen basın mensuplarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci’nin çifte standart uygulayarak bilgi vermemesi gazetecilerin tepkisine neden oldu.

Genel müdürden Foça’da bilgi almak isteyen gazetecilere çifte standart

02 Eylül 2018 14:18


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan petrol sızıntısı ve ardından oluşan çevre kirliliği nedeniyle sabah erken saatlerde bölgeye geldi. Olayı anlık olarak takip etmek isteyen gazeteciler de bölgeden gelişmeleri anbean aktarırken, Genel Müdür Dökmeci ile görüşüp ilçedeki son durumu haberleştirmek istedi. Bilgi almak isteyen gazeteciler, Genel Müdür Dökmeci’nin "Ben Anadolu Ajansı ile ayrı röportaj yapsam iyi olur. Bazı özel veriler var, onları Anadolu Ajansı ile paylaşacağım" demesi ise basın mensuplarını şaşırttı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran ve tepki gösteren gazeteciler, daha sonra alandan ayrıldı.


Dün çevre felaketi ile ilgili gazetecilere toplu açıklama yapan Dökmeci’nin amaçları sadece bilgi almak olan ve görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere neden çifte standart uyguladığı ise merak konusu oldu.




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