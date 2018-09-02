Genel müdürden Foça’da bilgi almak isteyen gazetecilere çifte standart

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan petrol sızıntısı ve ardından oluşan çevre kirliliği nedeniyle sabah erken saatlerde bölgeye geldi. Olayı anlık olarak takip etmek isteyen gazeteciler de bölgeden gelişmeleri anbean aktarırken, Genel Müdür Dökmeci ile görüşüp ilçedeki son durumu haberleştirmek istedi. Bilgi almak isteyen gazeteciler, Genel Müdür Dökmeci’nin "Ben Anadolu Ajansı ile ayrı röportaj yapsam iyi olur. Bazı özel veriler var, onları Anadolu Ajansı ile paylaşacağım" demesi ise basın mensuplarını şaşırttı. Bu durum karşısında neye uğradığını şaşıran ve tepki gösteren gazeteciler, daha sonra alandan ayrıldı.

Dün çevre felaketi ile ilgili gazetecilere toplu açıklama yapan Dökmeci’nin amaçları sadece bilgi almak olan ve görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilere neden çifte standart uyguladığı ise merak konusu oldu.