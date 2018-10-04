Genelde açık ameliyat yapılıyordu, kapalı ameliyatla tümörden kurtuldu

Türkiye'de genelde açık ameliyatla alınan böbrek tümörleri, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir tarafından laparoskopik (kapalı) yöntemle gerçekleştirildi. 62 yaşındaki Ali İhsan Kara, böbrek koruyucu bu yöntem sayesinde kısa sürede sağlığına kavuştu.

Tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören emekli Ali İhsan Kara'nın yapılan tetkiklerde sol böbreğinde 3 santimetre çapında bir tümör olduğunu anlaşıldı. İzmir Özel Can Hastanesinde çalışan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Demir, hastanın tetkiklerini değerlendirerek, 'Böbrek Koruyucu' ameliyat yapılmasına karar verdi. Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonla hastanın tümörü başarıyla çıkartıldı.

Gerçekleştirdikleri ameliyat yöntemiyle hastayı ileride gelişebilecek bir böbrek yetmezliğine karşı da koruduklarını ifade eden Prof. Dr. Demir, "Böbrek koruyucu ameliyat ile hastayı ileride gelişebilecek bir böbrek yetmezliği ve diyalize girme riskinden kurtardık. Hastamız ameliyatın üzerinden henüz 24 saat geçmemiş olmasına rağmen gayet iyi duruma geldi. Yaptığımız ameliyat yöntemi sayesinde hasta hem tümörden kurtuldu, hem de vücutta büyük kesiler olmaması nedeniyle hastanın iyileşmesi daha hızlı oldu" dedi.

62 yaşındaki Ali İhsan Kara, böbrek tümöründen hızlı bir şekilde ve neredeyse ağrısız bir yöntemle kurtulduğunu dile getirerek, "Hayatımı diyalize girmeden sürdürebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok büyük bir ameliyattan Prof. Dr. Ömer Demir sayesinde kurtuldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Demir laparoskopik (kapalı) ameliyat yönteminin nasıl uygulandığını şöyle anlattı:

"Laparoskopik yöntemle yapılan ürolojik ameliyatlarda karın cildine 3-4 adet birer santimetrelik delik açılıp, vücut içine karbondioksit gazı verilerek, karın içi şişirilir. Endoskopik kameralarla bu deliklerden içeri girilerek, operasyon uygulanır."