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22 Mayıs 2018 11:43

“Geniz eti tedavi edilmezse işitme kaybı oluşabilir”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.

“Geniz eti tedavi edilmezse işitme kaybı oluşabilir”

22 Mayıs 2018 11:43

Dr. Osman Kapkın; horlama, rahat nefes alamama gibi sorunlara yol açabilen geniz eti rahatsızlığının tedavi edilmediği takdirde işitme kaybına yol açabileceğini söyledi.


Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatmasının bir çok rahatsızlığa kapı araladığını belirten Özel Medifema Hastanesi Dr. Osman Kapkın, “Geniz etinin büyüyüp hava yolunu kapatmasını istemiyoruz. Çünkü genzimizin açık olması lazım. Çok sık hasta olan çocuklarda ya da alerjik yapılı çocuklarda geniz eti hızla büyüyor. Dolayısıyla çocuk rahat nefes alamıyor, horlama, ağız açıklığı gibi sorunlar yaşıyor. Rahat yatamıyor. En önemli sorunlardan birisi de östaki borusu ağzını kapatıyor ve kulakta sıvı birikimine neden oluyor. Geniz eti daha sonra da kulakta uzun yıllar içerisinde kulak akmasına ve kalıcı işitme kaybına neden olabiliyor. Kulakta sıvı varsa kulağa tüpte takıyoruz” dedi.


Büyük geniz etinin çocuklarda yüz, diş ve çene yapısını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dr. Kapkın, “Bu rahatsızlıkları tedavi etmek çok daha uzun ve meşakkatlidir. Geniz eti ameliyatı yaparken çocuk çok sık hasta oluyorsa bademciği de alabiliyoruz. Eğer çocuk çok sık hasta olmuyorsa bademciği küçültebiliyoruz” diye konuştu. Geniz eti operasyonlarında kanama görülmediğini vurgulayan Dr. Kapkın, “Geniz etini en çok enfeksiyon ve alerjik yapı büyütüyor” dedi.




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