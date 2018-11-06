İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gerenköy'de halk toplantısı

Gerenköy’de yaşayan vatandaşlar, Foça Kaymakamlığının düzenlediği halk toplantısında istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Gerenköy'de yaşayan vatandaşlar, Foça Kaymakamlığının düzenlediği halk toplantısında istek ve şikayetlerini dile getirdi.



Foça Kaymakamlığının düzenlediği halk toplantısında, Gerenköy'de yaşayan vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi. Foça Kaymakamı Ali Çetin'in yönetiminde yapılan halk toplantısına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Burhanettin Celep, kamu kurum ve kuruluşları bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Demirağ, Foça Belediyesinin Gerenköy'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.