Gerenköy'de halk toplantısı

Gerenköy'de yaşayan vatandaşlar, Foça Kaymakamlığının düzenlediği halk toplantısında istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Foça Kaymakamlığının düzenlediği halk toplantısında, Gerenköy'de yaşayan vatandaşların istek ve şikayetleri dinlendi. Foça Kaymakamı Ali Çetin'in yönetiminde yapılan halk toplantısına; Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyesi Burhanettin Celep, kamu kurum ve kuruluşları bürokratları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Demirağ, Foça Belediyesinin Gerenköy'de yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.