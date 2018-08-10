Geri dönüşüme 118 tonluk katkı

Atık yağların toplanmasıyla 6 milyar litre içme suyunun kirlenmesinin önüne geçildi.

İzmir’de ilk kez 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuran Karşıyaka Belediyesi, hem doğanın korunmasına hem de ekonomiye önemli katkılar sağladı. Tesiste bugüne kadar 35 bin kilogram karışık ambalaj, 4 bin 500 kilogram cam, 8 bin kg atık pil, 6 bin kg atık yağ, 9 bin 500 kg plastik, 46 bin 500 kg metal atık toplandı. Atıklar, yeniden üretim süreçlerine dahil edilmek üzere, lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim edildi.

Geri dönüşüm çalışmalarıyla daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya hedefine destek veren Karşıyaka Belediyesi, sağladığı tasarruflarla ülke ekonomisine de katkı sundu. Bu çerçevede toplanan evsel kaynaklı bitkisel atık yağlar ile 6 milyar litre içme suyunun kirlenmesinin önüne geçildi, sudaki canlıların yaşam tehlikesi ortadan kaldırıldı. Geri dönüştürülen her 1 ton kağıt-karton atık ile de onlarca ağaç kesilmekten kurtarıldı. Ayrıca tesiste, bin öğrenciye çevre ve geri dönüşüm konusunda eğitimler verildi.

Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu’nun çevre adına örnek bir yatırım olduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Latife Hanım Mahallemizde inşa ettiğiniz bu merkezle İzmir’de bir ilke imza atarken, Türkiye’nin de sayılı tesislerinden birini kentimize kazandırmış olduk. Burada 13 ayrı türde atık çöpe karışmadan toplanıyor; hem çevre hem de ekonomi adına önemli kazanımlar sağlanıyor. Atıkların üretim süreçlerinde yeniden kullanılmasıyla, sıfırdan üretime oranla büyük tasarruflar elde edilirken; doğal kaynaklar, çevre, su, ağaçlar, yani dünyamız ve geleceğimiz korunmuş oluyor. Hem merkezimizle hem de diğer faaliyetlerimizle, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.