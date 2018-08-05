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05 Ağustos 2018 15:04

Geri manevra yapan kamyonunun altında kalarak can verdi

İzmir’in Kiraz ilçesinde geri manevra yapan süt kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Geri manevra yapan kamyonunun altında kalarak can verdi

05 Ağustos 2018 15:04


Edinilen bilgiye göre, Kiraz ilçesi Ceritler Mahallesi’nde bir market önünde saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada evli ve iki çocuk babası B.K.’nın (34) kullandığı 35 AB 4760 plakalı süt kamyonu geri manevra yaptığı sırada Ayşe Çolak (60) kamyonun altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çolak’ın öldüğünü belirledi. Kiraz Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek, savcıya bilgi verdi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çolak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kamyon sürücüsü B.K. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyet Müdürlüğüne götürüldü. B.K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.




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