Gezginlerin platformuna akademisyen desteği

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Taylan Özgür Demirkaya ve Serdar Savaşan, girişimci öğrencilerine 1 milyon TL değerleme ile tohum yatırımı yaptı. Akademisyenlerin öğrencilerinin girişimine yatırımı güven ortamını arttırdı.

İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Burak Sönmez ile İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Doğan Turan tarafından geçen yıl kurulan girişimle, yurt dışından ürün satın almak isteyenlerle seyahat edenleri bir araya getiriyor. Seyahat edenleri farklı ülkelerdeki ürün arayanlarla buluşturan platformda, isteyenler hem ülkelerinde bulamadıkları ürünlere ulaşabiliyor hem de ürünü yurt dışından çok daha ucuza satın alıyor. Gezginler ise gelen bu talepleri karşılayarak ürün başına komisyon kazanma fırsatı yakalıyor.

İEÜ Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Burak Sönmez, girişimlerinin beta aşamasında olduğunu, buna karşılık bin 500’ün üzerinde aktif kullanıcı ve tamamlanan yüzlerce başarılı işlem bulunduğuna dikkat çekerek, “İlk günden beri güvenilir bir topluluk oluşturmayı amaçladık. Girişim dünyasında akademisyenlerimizin de bize desteğiyle büyümemizi ve güvenirliliğimizi arttırıyoruz. Akademisyenlerimizin verdiği destek bizleri çok etkiledi. Girişimcilik dünyasında ilk kez akademisyen desteği oluyor. Bu yatırım bize ayrıca gurur verdi. Bu yatırımı hem web sayfamızı geliştirmek hem de mobil uygulamalar için kullanacağız” dedi.

’Yatırımcı akademisyenler’

Yatırımda bulunan İEÜ Öğretim Üyesi Taylan Özgür Demirkaya da, gençleri desteklemek istediklerini ve girişimlerin önünü açmak için bir örnek oluşturmak istediklerini söyledi. Taylan, “Girişimcilik zorlu bir kulvar. Genç girişimcilerin yenilikçi fikirleri bizlere de ilham veriyor. Üniversite olarak girişimciliğe çok önem veriyoruz. Girişimcilik dersini alan öğrencilerimizin bir kısmı girişimlerini devam ettirip ölçeklemek istiyor. Onlara zaten mentorluk ve bağlantı desteği veriyoruz. Bir buçuk yıldır hem mentorluğunu yaptığımız hem de iyi tanıdığımız bir takıma yatırım yaptık. Bunun ekosistem için önemli bir örnek oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.

Sistem nasıl çalışıyor?

Platform üzerinden gezgin seyahatini ve getirebileceği ürünlerin bilgisini paylaştıktan sonra tüketiciler istedikleri ürünler ile ilgili gezgine istek yolluyor. Gezgin tarafından bu isteğin kabul edilmesi üzerine kullanıcılar ürün fiyatı ve teslimat şekliyle ilgili sistem üzerinden anlaşıyor. Şu anda kullanımda olan beta sürümünde ise ödeme kısmı hariç olmak üzere seyahat ekleme ve birbirleri ile iletişim kurma özellikleri ile hizmet veriliyor.