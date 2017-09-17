Diğer
Kategoriler
17 Eylül 2017 16:04

Gezici Çocuk Dünyası minik öğrencileri eğitimlerini tamamladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü sosyal projeler arasında yer alan ve Bergama Belediyesi işbirliği ile Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan çocuk parkında hizmet veren Gezici Çocuk Dünyası Eğitim Tırı okul öncesi eğitimini tamamladı.

Gezici Çocuk Dünyası minik öğrencileri eğitimlerini tamamladı

17 Eylül 2017 16:04


Eğitimini tamamlayan minikler sertifikalarını Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’ın elinden aldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında hizmete giren "Gezici Çocuk Dünyası" aracı Bergama Belediyesi’nin desteği ile sürdürdüğü okul öncesi eğitimini tamamladı. Sekiz hafta boyunca Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Mahallesi’nden okul öncesi 4-6 yaş aralığında ki 40 çocuğa eğitim verildi. Okul öncesi eğitimin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen sertifika törenine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Meclis Üyesi Serpil Güler ve eğitim gören çocukların aileleri katıldı.


Çocukların yaptığı resim ve el işi ürünleri sergisinin de açıldığı törende çocuklar çeşitli oyunlar sergiledi. Bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, başka mahallelerde de gezici çocuk dünyası aracının eğitim vereceğini söyledi. Başkan Gönenç; “Hepimizin yaşamında en önemli şeyler çocuklarımız için yapılan işlerdir. Çocuklarımızı daha aydınlık yarınlara hazırlamak için, onların daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerini sağlamak bizim görevimiz. Günümüzde ki belediyecilik anlayışı da bunu gerektiriyor. Bunun bir örneği de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesidir. Okul öncesi eğitim çağında olan 3-4-5 yaşındaki çocuklarımızı burada okula hazırlıyoruz. Başka mahallelerde de bu sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan; “Hemşerilerimizin nerde neye ihtiyacı varsa, kentimizin planlanmasından, yapılaşmasından, sosyal hizmetlerinden, kültür ve sanatına kadar neye ihtiyacı varsa, bilimin ve aklın ışığında planlayıp hayata geçiriyoruz. Bugün burada çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulunuyoruz. Onları okul öncesi eğitim almalarını sağlayarak yaşama hazırlıyoruz. Ben de başta Bergama Belediyesi olmak üzere tüm velilerimize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Etkinlik minik öğrencilerin ‘İzmir Marşı’nı söylemeleri ve ardından sertifika töreni ile sona erdi. Minik öğrencilere sertifikalarının yanı sıra birer tane uçurtma ile eğitim kitapları armağan edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç