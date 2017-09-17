Gezici Çocuk Dünyası minik öğrencileri eğitimlerini tamamladı

Eğitimini tamamlayan minikler sertifikalarını Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan’ın elinden aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında hizmete giren "Gezici Çocuk Dünyası" aracı Bergama Belediyesi’nin desteği ile sürdürdüğü okul öncesi eğitimini tamamladı. Sekiz hafta boyunca Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa ve Atatürk Mahallesi’nden okul öncesi 4-6 yaş aralığında ki 40 çocuğa eğitim verildi. Okul öncesi eğitimin tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen sertifika törenine Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Bergama Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu, Meclis Üyesi Serpil Güler ve eğitim gören çocukların aileleri katıldı.

Çocukların yaptığı resim ve el işi ürünleri sergisinin de açıldığı törende çocuklar çeşitli oyunlar sergiledi. Bir konuşma yapan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, başka mahallelerde de gezici çocuk dünyası aracının eğitim vereceğini söyledi. Başkan Gönenç; “Hepimizin yaşamında en önemli şeyler çocuklarımız için yapılan işlerdir. Çocuklarımızı daha aydınlık yarınlara hazırlamak için, onların daha iyi koşullarda eğitim alabilmelerini sağlamak bizim görevimiz. Günümüzde ki belediyecilik anlayışı da bunu gerektiriyor. Bunun bir örneği de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesidir. Okul öncesi eğitim çağında olan 3-4-5 yaşındaki çocuklarımızı burada okula hazırlıyoruz. Başka mahallelerde de bu sürecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan; “Hemşerilerimizin nerde neye ihtiyacı varsa, kentimizin planlanmasından, yapılaşmasından, sosyal hizmetlerinden, kültür ve sanatına kadar neye ihtiyacı varsa, bilimin ve aklın ışığında planlayıp hayata geçiriyoruz. Bugün burada çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulunuyoruz. Onları okul öncesi eğitim almalarını sağlayarak yaşama hazırlıyoruz. Ben de başta Bergama Belediyesi olmak üzere tüm velilerimize bize güvendikleri için teşekkür ediyorum” dedi. Etkinlik minik öğrencilerin ‘İzmir Marşı’nı söylemeleri ve ardından sertifika töreni ile sona erdi. Minik öğrencilere sertifikalarının yanı sıra birer tane uçurtma ile eğitim kitapları armağan edildi.