"Gıdada kayıtlı, onaylı işletmelerin ürünlerini tüketin"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından "Gıda: Besin mi Zehir mi?" başlıklı panel gerçekleştirildi. İEÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan yönetiminde yapılan panele, TMMOB Gıda Mühendisliği Odası Eski Başkanı Petek Ataman, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Aytaç, İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal ve İEÜ Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan konuşmacı olarak katıldı.

"12 saat sonra bir milyar mikroorganizma üreyebilir"

İEÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazan Turhan, gıda güvenliği, güvenli gıdanın tüketimi ve denetim mekanizmasının birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, "Gıda zehirlenmelerine neden olan mikroorganizmalar, büyüyüp çoğalması için belirli besin öğelerine, sıcaklığa, suya ve bazıları da oksijene gereksinim duyuyor. Şartlar uygun olduğunda bir mikroorganizmadan 12 saat sonra bir milyar mikroorganizma üreyebilir. Gıda kaynaklı hastalıkların uzun vadeli etkilerini inceleyen araştırmalarda, bu hastalıkların uzun vadede böbrek yetmezliği, reaktif artrit, beyin ve sinir sisteminde çeşitli bozukluklara yol açabildiği görülmüştür" dedi.

"Kayıtlı, onaylı işletmeyi tercih etmeliyiz"

TMMOB Gıda Mühendisliği Odası Eski Başkanı Petek Ataman da, tüketicilerin gıda güvenliğine dair zincirin son ve en önemli halkası olduğuna dikkat çekti. Ataman, "Tüketici öncelikle kayıtlı, onaylı işletmelerin ürünlerini tüketmeli. Bu iki ilke çok önemli. Her iki ilke de ambalajlı gıdalara çıkıyor. Ambalaj, tüketiciye ulaşıncaya kadar gıdaların dışarıdan gelecek bulaşıcılara kapalı olmasını sağlaması, farklı özellikteki ürünlerin karışımına engel olması açısından da önemli" diye konuştu.

"Sahtekarlığın cezası da ağır olsun"

İEÜ Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Cem Özcan da, hijyen ve gıda güvenilirliğinde özellikle denetimin tek bir otoritede toplanması gerektiğini kaydetti. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Aytaç da, gıdalardaki taklit ve tağşişe karşı yaptırımlarda ceza miktarlarının sahtekarlıktan elde edilen ekonomik kazançtan daha yüksek olmasının sağlanmasını istedi.

İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Soysal da, gıda güvenliği ile ilgili gerekli önlemler alınmadığı durumlarda ciddi sağlık sorunları oluşabildiğini ifade etti.