Gıdalarımız artık çürümeyecek

Geliştirdikleri bazı projelerle TÜBİTAK tarafından mali destek almaya da hak kazanan öğrenciler, Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mühendislik eğitimleri boyunca edindikleri deneyimleri kullanarak birbirinden iddialı projeler geliştiren öğrenciler, projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

Taşınabilir sağlık hizmeti

Taşınabilir EKG İzleme Sistemi: "Taşınabilir EKG (Elektrokardiyografi) İzleme Sistemi, yüksek kardiyovasküler yani kalp, damar ve kan dolaşımı ile ilgili riski olan kişilerin erken teşhis edilmesini sağlamak amacıyla tasarlandı. Sistem sayesinde EKG, nabız oranı ve kandaki oksijen doygunluğu gibi değişikliklerin sürekli ve konforlu bir şekilde izlenmesi sağlandı. Ayrıca günümüz teknolojisinden yararlanarak alınan verilerin kablosuz olarak iletilmesi sağlandığı gibi Bluetooth cihazı sayesinde de sistemin hastanın doktoru gibi bir başkası tarafından izlenmesine de olanak verildi. Ürünün taşınabilir, hafif ve kablosuz iletişim sağlaması da kullanıcıya ergonomik ve konforlu bir hizmet sağladı.”

Gıda çürümesine son

Buzdolabı İçinde Çürüyen Bir Gıdanın Tespiti: “Çürümüş veya çürüyen gıdalardan gelen koku, insan sağlığı için potansiyel olarak tehlikeli olabilen bir biyokimyasal maddedir. ‘Buzdolabı İçinde Çürüyen Bir Gıdanın Tespiti’ ismi verilen proje sayesinde insan sağlığını korumanın yanı sıra, gıda atıklarını önleyerek ekonomiye katkıda bulunmak hedeflendi. Özellikle buzdolaplarında oluşan çürümüş ürün kokusunu algılamak için bir düzenek tasarlandı. Elektronik bir devre olarak sensör, sinyal işlemcisi ve alarm sistemi kullanılarak çürüyen ve çürümüş gıdalardan gelen kötü koku tespit edilerek kullanıcıların cep telefonlarına bir uyarı mesajı gönderilmesi sağlandı.”

Yerlisi de olsun

Yapay Sinir Ağlarına Dayalı Metal Oksit Gaz Sensörleri Kullanarak Yangın Algılama: “Son yıllarda yangın algılama sistemlerinden beklentilerin artması nedeniyle birçok çalışma yapılmaya başlandı. Bu gelişmelere destek vermek amacıyla ve yerli piyasada Yapay Sinir Ağı (YSA) algoritmalarını kullanan bir ürün bulunmaması nedeniyle EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret şirketinin danışmanlığında bir yangın algılama sensörü geliştirildi. Bazı yabancı firmalarda geliştirilen ürünlerin ise yalnızca duman ve alev algıladıkları tespit edilerek doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sisteminin oluşturulması hedeflendi. Proje aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı’ndan mali destek almayı da başardı.”

Robotik kolla mayın tespiti

El izleme ile insansız kara aracı: "Projeyle, robotik teknolojisi kullanılarak ülke sınır güvenliği açısından büyük öneme sahip, çeşitli fonksiyonlu bir insansız kara aracı geliştirilmesi amaçlandı. Metal saptayıcı yardımı ile mayın tespitine sahip olan araçta robotik kol sayesiyle de mayının etrafında gözükebilecek bir sınır çizilmesi sağlandı.”