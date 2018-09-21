Girişimcilere mentorluk desteği

Girişimci gençler, projelerine İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Teknoloji Transfer Ofisi aracıyla yön veriyor. “Bireysel Genç Girişim Destek Programı” kapsamında İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda, 20 genç girişimci; engelli bireyler, çocuk istismarı, sanal market, animasyon gibi farklı alanlarda planladıkları projelerini anlattı. Projeler, mentor değerlendirmesinin ardından TÜBİTAK'ın 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında açılan ve girişimcilere 150 bin TL hibe desteği sağlayan programa sunulacak.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, girişimci gençlerin hem sosyal hem de yaratıcı endüstri alanlarında projeleri olduğunu ve yol göstericiliğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Gençlerimiz, robotik el üretiminden ziraat uygulamalarına, çocukların korunmasından sosyal buluşma platformu oluşturulmasına dek farklı projeler geliştiriyor. Bu projelerin sadece fikir aşamasında kalmasını istemiyoruz. Bu amaçla, gençlerimize yol göstericilik yapıyoruz. Fikir aşamasından projelendirmeye, bilimsel teknolojiden üretime kadar tüm safhalarda ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceğinin girişimcilikte olduğunu düşünüyoruz. Projelerinin hayat bulması için onlarla birlikte adımlar atıyoruz” dedi.

Girişimci gençlere mentorluk görevi üstlenen Viveka Girişimcilik Merkezi Kurucusu Emin Okutan da, gençlerin fikirlerinin temelinde sosyal problemlere çözüm üretmek olduğunu söyledi. Okutan, “Girişimcilerimizin çok yaratıcı ve uygulamaya dönüşecek projeleri bulunuyor. Ancak fikirlerini hayata geçirme sürecinde sıkıntı yaşayabiliyorlar. Tıkandıkları noktalarda onlara yardımcı olarak daha yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.