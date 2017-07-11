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11 Temmuz 2017 10:04

Girişimcilerin tercihi Karşıyaka

Sosyal ve ekonomik yaşamın önemli merkezlerinden Karşıyaka, bu yıl da girişimcilerin adresi oldu.

Girişimcilerin tercihi Karşıyaka

11 Temmuz 2017 10:04

Karşıyaka Belediyesi, 6 ayda 550 yatırımcıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı verdi. Mevcut işyerlerini yasalara uygun hale getirmek amacıyla ruhsat denetimleri de sıklaştırıldı.



En çok market açıldı


Yeni yatırım ve hizmetlerle her geçen gün değişen ve gelişen Karşıyaka, iş kurmak isteyen girişimciler için de cazibe merkezi haline geldi. Karşıyaka Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından, 2017 yılının ilk 6 ayında yatırımcılara verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı 550’ye ulaştı. İlçe genelinde başta market olmak üzere; lokanta, konfeksiyon mağazası ve güzellik salonu gibi 15 farklı alanda faaliyet gösteren yeni işyerleri hizmete açıldı.



Kaçak işletmeye geçit yok


Yeni işletmelerin ruhsatlandırılmasının ardından düzenli olarak denetimleri yapılırken, mevcut işyerlerine yönelik kontrollere de hız verildi. 6 ayda 726 işyeri denetimden geçirildi; ruhsatsız ve kaçak işletme sahiplerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi sağlandı. Ceza işlemi uygulamak yerine, uzlaşı ve ikna yöntemiyle çözüme öncelik verildi. Uyarılara rağmen ruhsatsız çalışan yaklaşık 400 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı.



Marka kent Karşıyaka


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Proje ve hizmetlerimizle Karşıyakamızın marka değerini yükseltmek için çalışıyor; her geçen gün daha güzel, çağdaş ve huzurlu bir kent yaratıyoruz. İzmir’in gözbebeği Karşıyakamıza girişimcilerin gösterdiği ilgiden de büyük memnuniyet duyuyoruz. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla kol kola halkımıza en iyi şekilde hizmet edecek, işbirliği içinde olacağız” dedi.




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