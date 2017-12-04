Giritli Türkler, Urla Karantina Adasında buluştu

Mübadelede Girit’ten İzmir’e İlk Adım” etkinliğinde buluştu.

Urla Belediyesi, Buca Belediyesi ve İzmir Giritliler Derneği’nin işbirliğiyle “6. Mübadelede Girit’ten İzmir’e İlk Adım” etkinliği Urla Karantina Adasında gerçekleşti. Yapılan etkinlikle Giritli mübadillerin torunları Urla’nın Karantina Adasında yer alan Tahaffuzhane’de buluştu.

Etkinliğe Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, belediye meclis üyeleri, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gündüz, Tahaffuzhane Müdürü Turgut Yılmaz, İzmir Giritliler Derneği Başkanı Adnan Kavur ve yönetim kurulu üyeleri, mübadele döneminde henüz 7 yaşında olup ve şuan 100 yaşında olan Nusret İzmit, Lozan Mübadilleri Vakfı Ege Bölge Temsilcisi ve üyeleri, Tire, Manisa, Ayvalık ve İzmir Girit Mübadilleri Dernekleri, İzmir ve Urlalı Giritliler katıldı.

“Bugün, Giritli Türk mübadillerimizi ve onların 94 yıl önce yaşadıkları hüzünlü göçü anmak, o günlerin anıları tazelemek için bir araya geldik” sözleriyle konuşmasına başlayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, “Yaklaşık iki milyon kişinin yer değiştirmesi şüphesiz ki, insanlık tarihinin en hareketli mübadele eylemiydi. Lozan Barış Antlaşması gereği yaşanan bu göçün atalarımızda bıraktığı derin izler bizlere de nakil olmuş, hüzünlü hikayelerin mekanı olan bu topraklarda yaşıyor olmak, bizlere de atalarımızın yaşadığı acıları hissettirmiştir. Geçmişe dokunmak isteyen herkesin istediğinde ziyaret edebileceği bir müze olarak Tahaffuzhanemizin halka açılmasını umut ediyor, çekilen acıların bir daha yaşanmaması diliyorum. Bizler değerlerimize, geçmişimize sahip çıkıp, çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

“Köklü bir tarihin emanetçileriyiz”

Dünyada ayakta kalmayı başarmış tescilli tek Tahaffuzhane olduğunu belirten Uyar, “Urla Karantina Adası mübadil atalarımızın Türk topraklarına girişine izin veren sağlık merkezidir. Amerika’daki ve Hırvatistan’daki adalarla birlikte dünyadaki tescilli 3 karantina adasından biridir. Köklü bir tarihin emanetçileriyiz. Dilerim ki tarihi ve kültürel mirasımız olan Urla Tahaffuzhanesi, bir müze olarak tüm insanlara kapısını açar” diye konuştu.

Urla Kaymakamı Önder Can da yaptığı konuşmada, “Giritli kardeşlerimiz için hüzünlü bir geliş oldu ama iyi ki geldiniz. Bu topraklar sizlerin gelişiyle daha da bir renklendi. Ama tabi ümit ediyoruz ki bir daha böyle hüzünlü şeyler yaşanmasın. Sizler için çok anlamlı olan bu yerin müze haline getirilmesi çok önemlidir. Çünkü burada yaşanan duygunun gelecek kuşaklara aktarılması, yansıtılması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Tahaffuzhane’nin müze olması için önünde bir engel olmadığını söyleyen Tahaffuzhane Müdürü Turgut Yılmaz ise “Restorasyon süreciyle birlikte Tahaffuzhane binasının da müze olma süreci başlayacak. Bu yıl gruplar halinde 5 bin kişi burayı ziyaret etti. İlerleyen zamanlarda bu sayının çok daha fazla olacağından eminiz. Burada tarih ve hüzün var. Bu yeri herkesin görmesini isteriz” şeklinde konuştu.

Etkinlik; Buca Belediyesi Halk Oyunları ve Ege Üniversitesi Girit Halk Dansları gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından 7 yaşındayken mübadele zamanında İzmir’e gelen Nusret İzmit’in 100. yaşı kutlandı. Burada olmaktan son derece mutluyum diyen Nusret İzmit, “Mübadele ederek bizi bu ana topraklarına getiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.