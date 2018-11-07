Gizem'in organ nakli feryadı

Türkiye'de iki kez ince bağırsak nakli olup hayatta kalan tek kişi olduğunu, dünya üzerinde üç kez ince bağırsak nakli olan kimsenin bulunmadığını belirten Gizem Kılıç, hastane odasında derslerine de çalışarak hem hayallerinin hem de yaşamın peşini bırakmıyor.

İzmirli 20 yaşındaki Gizem Kılıç'ın 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gördü ve genç kız 2010 yılında kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu. Kılıç, 2014 yılında ikinci kez yapılan ince bağırsak nakliyle yeniden hayata tutundu. Bir süre sonra ikinci kez nakledilen organın görevini yapmaması üzerinde Gizem Kılıç'a üçüncü kez ince bağırsak nakli olması gerektiği söylendi. 14 aydır İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan Kılıç, sosyal medyadan yayınladığı video ile adeta yaşamak istediğini haykırdı. Hastane odasında açıktan üniversite eğitimine de devam eden Gizem Kılıç, çektiği videoda “Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam etmek için açık öğretimden okumaya devam ediyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor. Her geçen gün benim aleyhime işliyor” dedi.

Gizem'in hayata tutunması için üçüncü kez ince bağırsak nakli olması gerekiyor.

"Her geçen gün benim aleyhime işliyor”

Yaklaşık 9 senedir organ nakli hastası olduğunu belirten Gizem Kılıç, videoda şöyle konuştu:

"Daha önce iki kez ince bağırsak nakli oldum. Geçen sene eylül ayından bu yana İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ nakli bölümünde tedavi görüyorum. Bundan kısa bir süre önce doktorlarım, üçüncü kez ince bağırsak nakli olmam gerektiğini ve daha önce nakledilen organın artık işe yaramadığını söyledi. Türkiye'de iki kez ince bağırsak nakli olup hayatta kalan tek insan ben iken, dünya üzerinde üçüncü kez ince bağırsak nakli olmuş bizim bildiğimiz kadarıyla kimse yok. Yani bu nakil aslında çok riskli ve daha önce eşi benzeri yaşanmamış bir olay. Ben tüm bunlara rağmen, fiziksel ve ruhsal acılara rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yılmıyorum, yaşamak için direniyorum. Hatta yattığım yerde eğitimime devam etmek için açık öğretimden okumaya devam ediyorum. Ama her geçen gün şansım azalıyor. Her geçen gün benim aleyhime işliyor.”

Videoda, organ bağışının azlığına değinen Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ince bağırsak nakli yapan tek merkez hastanesinde yatmama rağmen, bir günde onlarca beyin ölümü gerçekleşmesine rağmen, ince bağırsak bağışlanmıyor. İnce bağırsak kadavrası bulamıyoruz. Yani bireyin karaciğer ve böbrek gibi organları bağışlanıyor, gerekli olan hastalara ulaştırılıyor, tedavisi yapılıyor ama ince bağırsak bağışlanmıyor. Bunun sebebi nedir? İnce bağırsak naklinin ülkemizde yapıldığının bilinmemesi mi, yoksa gerçekten ince bağırsağın bağışlanmaması mı, ya da organ nakli koordinatörlerinin işlerini gereğince yapmaması mı? Bunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyorum. Ben ve benim gibi onlarcası hayata tutunmak için hastane odasında beklerken, böyle prosedürle ilgili sebepler ya da insanların üstüne düşen görevi yapmamasından kaynaklı sebeplerden dolayı bizim canımıza kast ediliyor. Türk toplumunu ben ve benim gibilere umut olmak, hayat olmak için organ bağışına davet ediyorum. Ben yaşama hakkımı istiyorum. Lütfen sesimize ses verin. Bize destek olun. Organlarınızı bağışlayın ve bizim hayata tutunmamıza yardımcı olun.”

"Organlarınızı bağışlayın, toprak olmasın"

Gizem Kılıç'ın annesi Aysel İşlek de, zamanla yarıştıklarını ve bir an önce uygun organ bulmaları gerektiğini söyledi. Anne İşlek, “Ülkemizde organ bağışı sıkıntısı yaşanıyor. Organ nakli bağışı neredeyse hiç yapılmıyor. Bu konuda videolar paylaştık. Sesimizi duyurmaya çalıştık ancak zamanla yarışıyoruz. Kızımın hayallerine tutunmasını, geleceğe umut olmasını istiyorum. Herkesin de organ bağışı konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Biz ince bağırsak nakli bekliyoruz ama ince bağırsak çok bağışlanmayan bir organ. Zaman bizim için aleyhimize işliyor. Uygun donör bulunmazsa doktorlar bu konuda ne yapabilir? Gizem gibi birçok organ bekleyen insan var. Onların hayallerine tutunması için organ bağışı yapılması lazım. Bu ülkemizde kanayan bir yara. Organlarınızı bağışlayın, toprak olmasın. Bu gencecik insanlara umut olsun. Kızım yattığı yerden derslerine çalışıyor. Açıktan Uluslararası İlişkiler okuyor. Yarına dair umutları çok büyük. Hayallerine tutunuyor ve o hayaller onu ayakta tutuyor. Hayat dolu bir çocuk ama hayata tutunması için insanların bağış yapması gerekiyor. 9 yıldır zor bir sınavdan geçiyoruz. Anne olarak zor zamanların geride kalmasını, kızımı buradan sağlıklı bir şekilde çıkarıp hayata tutunduğunu görmek istiyorum. Onun yaşıtları gibi yaşamasını istiyorum. Gizem gibi nice gençlerimiz için lütfen organlarınızı bağışlayın. Organ nakli bekleyen insanlarımıza lütfen umut olun" diye konuştu.