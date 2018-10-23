Gizli kalmış varikosel hastalığı kısırlığa sebep oluyor

Dr. Evren Işık, erkeklerde görülen varikosel hastalığında erken tanının önemli olduğunu, rahatsızlığın geç fark edilmesi halinde sperm kalitesinin giderek düşerek kısırlık probleminin oluşabileceğini söyledi. Dr. Işık, hastalığın erken tanısı için erkeklerde kendi kendine testis muayenesinin önemine dikkat çekti.

Yumurtalıkları çevreleyen toplar damarların genişlemesine ve bu genişleme sonrası testislerde fazla kan birikmesine yol açan varikoselin, erkek kısırlığına neden olabilen bir damar hastalığı olarak biliniyor.

Meme kanserinin tanısında olduğu gibi varikosel hastalığının tanısında da kendi kendine muayene yöntemiyle erken farkındalık oluşturulabileceğini anlatan Dr. Evren Işık, özellikle cinsel hayatı aktif olan erkeklerin kendi kendini muayene etme konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Varikosel hastalığının ciddi problemlere neden olduğunu söyleyen Dr. Işık, "Türkiye'de kadınlar meme kanserinin erken teşhisi için kendi kendine muayene yöntemine eskiye oranla daha fazla başvuruyorlar. Aynı farkındalığı varikosel hastalığı özelinde erkeklerde de oluşturmalıyız. Günümüzde erkeklerde sıkça görülen varikosel, sperm kalitesini düşürerek kısırlığa neden oluyor. Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkekler, bu hastalık konusunda bilinçlendirilmeli. Testislerde ağrı ve küçülme şikayeti olan veya yumurtalıklarının çevresinde damar genişlemesi bulunan erkekler mutlaka doktora başvurmalı" dedi.

Varikosel hastalığının yol açtığı sonuçlara dikkat çeken Op. Dr. Evren Işık, "Kendilerini muayene eden erkekler, testislerin etrafında damar kitlesi hissediyorlarsa zaman kaybetmeden androloji uzmanlarına muayene olmalıdır. Şu anda erkek kaynaklı kısırlığın tespit edilebilir nedenleri arasında varikosel hastalığı ilk sırada yer almaktadır. Ne yazık ki hastalarımız bize çok geç dönemde, testisleri artık sperm üretemez haldeyken geliyorlar ve bu durumda hastanın sperm kalitesinin artırılması daha zor oluyor. Varikosel hastalığı olduğu halde bu gerçeğin farkında olmayan ciddi bir hasta sayısı var. Bu nedenle kendi kendine muayene çok daha önemli hale geliyor" şeklinde konuştu.

Erkekler 6 ayda bir kendilerini muayene etmeli

Erkeklerin varikosel hastalığı konusunda bilinçlenmesi ve kendi kendini muayene etme alışkanlığı kazanması gerektiğini vurgulayan Işık, şöyle devam etti:

"Hastalık ilerlediği zaman ya ağrıyla ya cinsel problemlerle ya da erkek kısırlığı ile etkisini hissettiriyor. Tüm bunların yaşanmaması adına hastalığın olumsuz sonuçlarından korunmak ve hastalığı erken teşhis etmek için kişilerin kendi kendini muayene etmesini öneriyoruz. Altı ayda bir testislerini muayene eden erkekler sadece varikosel hastalığında değil testislerle alakalı tüm hastalıkların tanısında farkındalık sağlayabilirler."