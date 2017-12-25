Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 12:55

Göç Anıtında duygusal anma

Balkanlar’da yaşamını yitirmiş ve asimilasyona uğramış Türkler, Gaziemir Belediyesi ile İzmir Bal-Göç’ün Göç Anıtında düzenlediği törenle anıldı.

Göç Anıtında duygusal anma

25 Aralık 2017 12:55


Aralık 1984’te Balkanlar’da yaşayan Türklere yönelik başlayan asimilasyonda hayatını kaybedenler Gaziemir Belediyesi ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Sarnıç girişine belediyenin yaptığı ve Türkiye’nin en büyük göç anıtı olma özelliğini taşıyan Göç Anıtındaki törende, anıta çelenk ve karanfil bırakılarak asimilasyon ve baskılarla Balkanlar’da yaşamını yitiren Türkler anıldı.


Kendi atalarının da 1912 Balkan Savaşları sonrasında anavatana göç ettiğini hatırlatan ve göçün nasıl acı bir olay olduğunu iyi bildiğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Biz Türklerin tarih boyunca göçlerle ilgili yaşanmış büyük acıları vardır. Balkanlardan yapılan göçler yakın tarihimizin en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü, en büyük acıların yaşandığı göçlerdir. Dünyanın özgürlük ve demokrasi yolunda hızla ilerlediği bir dönemde, Bulgaristan Türklerine yapılan insanlık dışı baskı ve zulüm, zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık dışı muamele, şüphesiz tarihe bir utanç belgesi olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve baskı girişimlerini bir defa daha şiddetle kınıyor, bu baskılar esnasında şehit düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.



“Unutmayacak, unutturmayacağız”


İzmir Balkan Göçmenleri Dernekleri Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ise “Bundan tam 33 yıl önce Bulgaristan’da totaliter rejim, uyguladığı politikalarla doğduğumuz topraklarda yaşama şansını elimizden aldı. Bulgaristan güvenlik güçleri evlerimize, köylerimize baskınlar düzenleyip, düğün ve merasimlerimizi yapmamızı engelledi. Kundaktaki bebeği annesinin gözü önünde öldürdüler. Dünyanın gözü önünde Tudor Jivkov milisleri tarafından biz Türklere bir soykırım yaşatıldı. Bulgaristan Türkleri’nin haklarını arayan kahramanlarımızın çoğu tutuklandı, cezaevlerine atıldı ve işkence gördü. Bizler her yıl burada toplanıp o günleri anacağız. Çünkü tarihte yapılan hatalardan ders alınması, bu olayların ve bedel ödeyenlerin unutulmaması için bu anma etkinliklerinin devam etmesi gerekir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
15
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç