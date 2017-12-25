Göç Anıtında duygusal anma

Aralık 1984’te Balkanlar’da yaşayan Türklere yönelik başlayan asimilasyonda hayatını kaybedenler Gaziemir Belediyesi ile İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı. Sarnıç girişine belediyenin yaptığı ve Türkiye’nin en büyük göç anıtı olma özelliğini taşıyan Göç Anıtındaki törende, anıta çelenk ve karanfil bırakılarak asimilasyon ve baskılarla Balkanlar’da yaşamını yitiren Türkler anıldı.

Kendi atalarının da 1912 Balkan Savaşları sonrasında anavatana göç ettiğini hatırlatan ve göçün nasıl acı bir olay olduğunu iyi bildiğini ifade eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, “Biz Türklerin tarih boyunca göçlerle ilgili yaşanmış büyük acıları vardır. Balkanlardan yapılan göçler yakın tarihimizin en fazla kan ve gözyaşının döküldüğü, en büyük acıların yaşandığı göçlerdir. Dünyanın özgürlük ve demokrasi yolunda hızla ilerlediği bir dönemde, Bulgaristan Türklerine yapılan insanlık dışı baskı ve zulüm, zorunlu göç sırasında yaşanan insanlık dışı muamele, şüphesiz tarihe bir utanç belgesi olarak geçecektir. Asimilasyon politikalarını ve baskı girişimlerini bir defa daha şiddetle kınıyor, bu baskılar esnasında şehit düşen bütün soydaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

“Unutmayacak, unutturmayacağız”

İzmir Balkan Göçmenleri Dernekleri Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy ise “Bundan tam 33 yıl önce Bulgaristan’da totaliter rejim, uyguladığı politikalarla doğduğumuz topraklarda yaşama şansını elimizden aldı. Bulgaristan güvenlik güçleri evlerimize, köylerimize baskınlar düzenleyip, düğün ve merasimlerimizi yapmamızı engelledi. Kundaktaki bebeği annesinin gözü önünde öldürdüler. Dünyanın gözü önünde Tudor Jivkov milisleri tarafından biz Türklere bir soykırım yaşatıldı. Bulgaristan Türkleri’nin haklarını arayan kahramanlarımızın çoğu tutuklandı, cezaevlerine atıldı ve işkence gördü. Bizler her yıl burada toplanıp o günleri anacağız. Çünkü tarihte yapılan hatalardan ders alınması, bu olayların ve bedel ödeyenlerin unutulmaması için bu anma etkinliklerinin devam etmesi gerekir” diye konuştu.