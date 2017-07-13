Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:39

Göç ve iltica alanında yaşanan sorunlar konferansta değerlendirildi

İzmir Barosu, düzenlediği ’Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Göç ve İltica Alanında Avukatlık’ isimli panelde göç ve iltica alanında yaşadığı sorunları değerlendirdi.

Göç ve iltica alanında yaşanan sorunlar konferansta değerlendirildi

13 Temmuz 2017 11:39


İzmir Barosu, göç ve iltica sorunlarına ilişkin ’Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Göç ve İltica Alanında Avukatlık’ isimli bir panel gerçekleştirdi. Baro Konferans Salonundaki toplantıya avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu tarafından İzmir özelinde geri gönderme merkezlerinde yaşanan sıkıntıların rapor haline getirilerek kitaplaştırıldığını ifade ederek, "Bu çalışma sonucu İzmir Valiliğinin gerekli duyarlılığı göstererek geri gönderme merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi anlamında üzerine düşen çalışmaları yapacaklarına inanıyorum” dedi.


Geri gönderme merkezlerine sığınan kişilerin başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere her türlü özgürlüklerden sonuna kadar yararlanması gerektiğini dile getiren Av. Aydın Özcan, "Umuyorum ki yürüttüğümüz bu çalışmalarla başta İzmir geri gönderme merkezleri olmak üzere Türkiye’deki bütün kurumlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve yaşanan olumsuz şartlar giderilecektir" şeklinde konuştu.


İzmir Barosu tarafından düzenlenen çalışmanın moderatörlüğünü İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Gizem Öykü Başkaya yaptı. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neva Övünç Öztürk, Mültecilerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Eda Bekçi ve İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi Av. Ayşegül Yılmaz da konuşmacı olarak katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:51
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!