Göç ve iltica alanında yaşanan sorunlar konferansta değerlendirildi

İzmir Barosu, göç ve iltica sorunlarına ilişkin ’Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde Göç ve İltica Alanında Avukatlık’ isimli bir panel gerçekleştirdi. Baro Konferans Salonundaki toplantıya avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Panelin açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu tarafından İzmir özelinde geri gönderme merkezlerinde yaşanan sıkıntıların rapor haline getirilerek kitaplaştırıldığını ifade ederek, "Bu çalışma sonucu İzmir Valiliğinin gerekli duyarlılığı göstererek geri gönderme merkezlerindeki eksikliklerin giderilmesi anlamında üzerine düşen çalışmaları yapacaklarına inanıyorum” dedi.

Geri gönderme merkezlerine sığınan kişilerin başta temel hak ve özgürlükler olmak üzere her türlü özgürlüklerden sonuna kadar yararlanması gerektiğini dile getiren Av. Aydın Özcan, "Umuyorum ki yürüttüğümüz bu çalışmalarla başta İzmir geri gönderme merkezleri olmak üzere Türkiye’deki bütün kurumlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek ve yaşanan olumsuz şartlar giderilecektir" şeklinde konuştu.

İzmir Barosu tarafından düzenlenen çalışmanın moderatörlüğünü İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Gizem Öykü Başkaya yaptı. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Neva Övünç Öztürk, Mültecilerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Eda Bekçi ve İzmir Barosu Göç ve İltica Komisyonu Üyesi Av. Ayşegül Yılmaz da konuşmacı olarak katıldı.