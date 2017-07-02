Göçler, Bayraklı’da karikatürize edilecek

kez düzenlenecek olan Bayraklı Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışmasının konusu “İç ve dış göçler-mülteciler” olarak belirlendi. Yarışmaya isteyenler 31 Ekim 2017 tarihine kadar müracaat edebilecek.

Bayraklı Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen karikatür yarışmasına 156 çizer 245 karikatür ile katılmış ve birbirinden değerli eserler ortaya çıkmıştı. kez düzenlenecek yarışmaya yine ilginin yoğun olması bekleniyor. Bu yılki konu ise “İç ve dış göçler-mülteciler” olarak belirlendi. Yarışmaya profesyonel ve amatör herkes katılabilecek. Yarışmacılar en fazla 3 karikatür ile yarışmada yer alacak. Yarışmacıların göndereceği karikatürler daha önce hiçbir ulusal veya uluslararası yarışmalarda ödül almamış olması şartı aranacak. Son başvuru tarihinin 31 Ekim 2017 olduğu yarışma sonucunda Bayraklı Belediyesi, finale kalan karikatürleri sergileyecek.

Bayraklı Belediye Başkan Hasan Karabağ, her yıl birbirinden değerli karikatürleri görme fırsatı yakaladıklarını belirterek, katılımcılara başarılar diledi. Karabağ, “İzmir’in göç alan bölgelerin başında Bayraklı geliyor. Bu yıl da arkadaşlarımız karikatür yarışmamızın konusunu ’iç ve dış göçler-mülteciler’ olarak belirledi. Komşu ülkelerde yaşanan iç savaştan kaçan mülteciler ülkemizin sürekli gündemini oluşturuyor. Biz de bu konuyu karikatürlerle işlemek istedik” dedi.

Yarışma kapsamında dereceye girenler ödüllendirilecek. Birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye ise bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca 3 kişiye mansiyon (500 lira) ve 3 kişiye ise 18 yaş altı teşvik ödülü (250 lira) verilecek. Şartname ve başvuru dilekçesi örneklerine www.bayrakli.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.