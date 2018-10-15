İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göçmenleri ölüme taşıyan kamyon, yediemin deposunda

İzmir Menderes’te 6’sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13’ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon, yediemin deposuna getirildi.

İzmir Menderes'te 6'sı çocuk 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13'ünün de yaralandığı trafik kazasında dere yatağına uçan kamyon, yediemin deposuna getirildi. Hurdaya dönen araçta can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar dikkat çekti.


İzmir Menderes'teki katliam gibi kaza, dün sabah 08.00 sıralarında meydana geldi. Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenleri taşıyan 09 S 0574 plakalı kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu Değirmençayı Deresi yatağına uçtu. Yaklaşık 20 metre yüksekten düşerek ters dönen kamyonun 6 metre genişliğindeki kasasında bulunan 22 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, yaralanan 13 düzensiz göçmen ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.


Kaza sonrası hurdaya dönen, büyük bir bariyer parçasını da beraberinde sürükleyen kamyon, ekipler tarafından vinç yardımıyla kaldırılarak yediemin deposuna getirildi. Kamyonda, can yelekleri ve çocuklara ait olduğu düşünülen çikolatalar da dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.