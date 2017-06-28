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28 Haziran 2017 10:36

Gökhan Keser İzmirliler ile buluştu

Türk pop müziğinin parlayan yıldızlarından Gökhan Keser, bayram öncesi Forum Bornova’da verdiği konserde en sevilen parçalarını İzmirliler için seslendirdi.

Gökhan Keser İzmirliler ile buluştu

28 Haziran 2017 10:36



İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova pop müziğin sevilen ismi Gökhan Keser’i hayranlarıyla buluşturdu. Genç ve başarılı sanatçı Gökhan Keser, İzmir’de ilk kez gerçekleştirdiği akustik konser ile birbirinden güzel parçaları, Forum Bornova ziyaretçileri için seslendirdi. Unutulmayacak müzik dolu anlara imza atan sanatçı, bu özel akşamda hem kendi parçalarını hem de herkesçe sevilen şarkıları, İzmirlilere geniş bir repertuvarda sundu.



Canlı müzik etkinlikleri yaz boyunca sürecek


Forum Bornova, Gökhan Keser’in akustik konseri ile başladığı geleneksel yaz akşamı canlı müzik etkinlikleri yaz boyunca devam edecek. Konserlerde Luz Band, Grup Kafama Göre ve So Soul Band birbirinden keyifli parçaları yorumlayacak. Yaz konserleri her hafta salı, perşembe ve cuma günleri Forum Bornova ziyaretçileri ile buluşacak.




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