Gökmen Ulu ödülünü aldı

174 günlük tutukluluk sürecinin ardından 8 Kasım’da tahliye edilen Gazeteci Gökmen Ulu ödülüne de kavuştu.

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından 6’ncı kez düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülünü Gökmen Ulu’ya vermişti. Cezaevinde olan Ulu, bu ödülü ise tahliye olduktan sonra aldı. Verilen ödül, araştırmacı ve gazeteci Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programı canlı yayınında Gazeteci Gökmen Ulu’ya teslim edildi. Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosundaki programın konukları arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da vardı. Yaklaşık bin İzmirli de salonu doldurdu. Tahliyesinin ardından ödülüne de kavuşan Ulu, duygusal dolu anlar yaşadı.

Gazeteci Gökmen Ulu, ödülü aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da Gökmen Ulu’yu tebrik etti.